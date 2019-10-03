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03.10.2019
ЦАМТО

Расчеты ЗРС С-400 провели стрельбы по гиперзвуковым целям на полигоне "Капустин Яр"

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Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области
Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЦАМТО, 2 октября. Расчеты ЗРС С-400 в Астраханской области провели стрельбы по гиперзвуковым ракетам-мишеням "Фаворит РМ", уничтожив все цели, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

"Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели успешные боевые стрельбы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы по перевооружению на полигоне "Капустин Яр" боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона соединения ПВО произвели приемку техники из состава ЗРС С-400 "Триумф" у представителей завода-изготовителя.

"После приема техники зенитчики провели пробные боевые пуски по уникальным гиперзвуковым ракетам-мишеням "Фаворит РМ", имитирующим средства воздушного нападения потенциального противника. По результатам стрельб все мишени были успешно уничтожены", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу ЗВО.

Комплекс "Фаворит-РМ" включает пункт управления и несколько пусковых установок С-300, на каждой из которых размещены по 4 ракеты.

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2 комментария
№1
03.10.2019 03:37
Аффтор хоть немного в курсе темы???
0
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№2
03.10.2019 09:46
Цитата, рентв?

"Фаворит-РМ" состоит из пункта управления и пусковых установок С-300 с четырьмя ракетами, а технические возможности позволяют одновременно запускать до 16 мишеней — этим достигается плотность и интенсивность налета, что, в свою очередь, создает имитацию массовости авиации и баллистических ракет.

В мишень были превращены ракеты 5В55 зенитного комплекса С-300ПС. Боевая часть была освобождена от взрывчатки, а на ее место установили дополнительное электронное оборудование.

Среди особенностей "гиперзвуковой" ракеты-мишени — большие скорости и широкий диапазон высоты полета. После доработок мишень может развивать кратковременную гиперзвуковую скорость свыше 7 тысяч километров в час. Отмечается, что таких показателей на сегодняшний день не способны достигнуть самолеты пятого поколения и крылатые ракеты.

В определенных режимах ракета сможет в режиме реального времени реагировать на угрозы и уклоняться от атак. В автоматическом режиме ракета анализирует, какие средства поражения могут быть применены. Она совершает противозенитный маневр в зависимости от обстановки.

В ведомстве отметили, что на завершающей стадии полета ракета на несколько километров взлетает, а затем падает вниз, становясь сложной целью для средств ПВО.

"Фаворит-РМ" может имитировать все существующие средства воздушного нападения противника. Противостояние новым разработкам может научить расчеты зенитных комплексов действовать в динамично меняющейся обстановке.
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