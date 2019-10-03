Расчеты ЗРС С-400 провели стрельбы по гиперзвуковым целям на полигоне "Капустин Яр"
ЦАМТО, 2 октября. Расчеты ЗРС С-400 в Астраханской области провели стрельбы по гиперзвуковым ракетам-мишеням "Фаворит РМ", уничтожив все цели, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
"Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели успешные боевые стрельбы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках программы по перевооружению на полигоне "Капустин Яр" боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона соединения ПВО произвели приемку техники из состава ЗРС С-400 "Триумф" у представителей завода-изготовителя.
"После приема техники зенитчики провели пробные боевые пуски по уникальным гиперзвуковым ракетам-мишеням "Фаворит РМ", имитирующим средства воздушного нападения потенциального противника. По результатам стрельб все мишени были успешно уничтожены", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу ЗВО.
Комплекс "Фаворит-РМ" включает пункт управления и несколько пусковых установок С-300, на каждой из которых размещены по 4 ракеты.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
"Фаворит-РМ" состоит из пункта управления и пусковых установок С-300 с четырьмя ракетами, а технические возможности позволяют одновременно запускать до 16 мишеней — этим достигается плотность и интенсивность налета, что, в свою очередь, создает имитацию массовости авиации и баллистических ракет.
В мишень были превращены ракеты 5В55 зенитного комплекса С-300ПС. Боевая часть была освобождена от взрывчатки, а на ее место установили дополнительное электронное оборудование.
Среди особенностей "гиперзвуковой" ракеты-мишени — большие скорости и широкий диапазон высоты полета. После доработок мишень может развивать кратковременную гиперзвуковую скорость свыше 7 тысяч километров в час. Отмечается, что таких показателей на сегодняшний день не способны достигнуть самолеты пятого поколения и крылатые ракеты.
В определенных режимах ракета сможет в режиме реального времени реагировать на угрозы и уклоняться от атак. В автоматическом режиме ракета анализирует, какие средства поражения могут быть применены. Она совершает противозенитный маневр в зависимости от обстановки.
В ведомстве отметили, что на завершающей стадии полета ракета на несколько километров взлетает, а затем падает вниз, становясь сложной целью для средств ПВО.
"Фаворит-РМ" может имитировать все существующие средства воздушного нападения противника. Противостояние новым разработкам может научить расчеты зенитных комплексов действовать в динамично меняющейся обстановке.