Расчеты ЗРС С-400 провели стрельбы по гиперзвуковым целям на полигоне "Капустин Яр"

Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области.

ЦАМТО, 2 октября. Расчеты ЗРС С-400 в Астраханской области провели стрельбы по гиперзвуковым ракетам-мишеням "Фаворит РМ", уничтожив все цели, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

"Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели успешные боевые стрельбы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы по перевооружению на полигоне "Капустин Яр" боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона соединения ПВО произвели приемку техники из состава ЗРС С-400 "Триумф" у представителей завода-изготовителя.

"После приема техники зенитчики провели пробные боевые пуски по уникальным гиперзвуковым ракетам-мишеням "Фаворит РМ", имитирующим средства воздушного нападения потенциального противника. По результатам стрельб все мишени были успешно уничтожены", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу ЗВО.

Комплекс "Фаворит-РМ" включает пункт управления и несколько пусковых установок С-300, на каждой из которых размещены по 4 ракеты.