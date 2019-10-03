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03.10.2019
Военное обозрение

Россия подарит Ми-17 Филиппинам

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Острая конкуренция, сложившаяся в мировой торговле вооружениями, заставляет потенциальных поставщиков военной техники пробиваться на местные рынки любыми методами, способными оказать воздействие на заказчика.

Источник изображения: topwar.ru

Россия в этом плане исключением не является. Как поясняет издание Mintfo, стремясь заключить сделку, предусматривающую продажу многоцелевых винтокрылых машин Ми-17, Москва готова сделать Маниле подарок. Со слов СМИ, речь идет о безвозмездной передаче вертолета Ми-17 в конфигурации VIP, рассчитанной для "очень важных персон".

Данным шагом Россия планирует добиться соглашения о приобретении Филиппинами 16 единиц Ми-17 в стандартной комплектации для нужд местных ВВС. Предполагается, что указанный дар будет сделан на этой неделе в ходе посещения России главой государства Родриго Дутерте. Как ожидается, в рамках этого визита будет подписан и обозначенный контракт.

Главным событием поездки станет двусторонняя встреча с президентом Путиным, на которой лидеры обсудят состояние наших отношений и возможности укрепления и расширения сотрудничества в различных областях

- говорится в официальном заявлении МИД Филиппин.

Ранее в этом году Минобороны страны заключило контракт на поставку ВВС из США 16 вертолетов Sikorsky S-70i Black Hawks.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Филиппины
Продукция
UH-60
Ми-17
Компании
Sikorsky Aircraft
Персоны
Путин Владимир
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