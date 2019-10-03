Началось строительство головного корвета класса MILGEM для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 2 октября. На турецкой верфи Istanbul Naval Shipyard 29 сентября состоялась церемония резки первой стали для строительства головного корвета класса MILGEM (класс "Ада"), предназначенного для ВМС Пакистана.

На церемонии присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Зафар Махмуд Аббаси.

Как сообщал ЦАМТО, переговоры по поставке ВМС Пакистана четырех корветов турецкой разработки начались в 2015 году, а первый запрос на покупку был направлен в 2017 году. В мае 2017 года в ходе выставки IDEF-2017 пакистанская компания Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW) подписала с турецкой STM (Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S) письмо о намерениях в рамках реализации программы строительства четырех кораблей класса "Ада" (MILGEM) для ВМС Пакистана. В июле 2018 года командование ВМС Пакистана подписало официальный контракт на поставку четырех корветов класса MILGEM с консорциумом турецких компаний. Основным подрядчиком поставки стала компания ASFAT AS (Military Plants and Shipyard Management Joint Stock Company), Точная стоимость продажи не раскрывалась (по данным СМИ, она составляет 1,5 млрд. долл.).

Согласно контракту, первые два корабля будут построены в Стамбуле, еще два – на верфи KSEW в Карачи. Первый корабль будет построен через 54 месяца, остальные корветы – через 60, 66 и 72 месяца после подписания контракта. Соглашение предусматривает передачу технологий и прав интеллектуальной собственности на проект корабля, а также подготовку инженерного состава.

По данным Associated Press of Pakistan, четвертый корабль должен быть построен в варианте фрегата нового класса "Джинна" (Jinnah), проект которого совместно разработают ASFAT A.S. и Пакистанский комплекс морских технологий (Pakistan’s Maritime Technologies Complex). Согласно информации Navyrecognition.com, позднее в соглашение были внесены изменения. Так, предположительно, по новому проекту будут построены все четыре корабля, которые будут отнесены к классу фрегат.

Начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Зафар Махмуд Аббаси заявил, что корабль будет оснащен 16-контейнерной ПУ ЗРК HQ-16 китайского производства, максимальная дальность стрельбы которого составляет 40 км. Предполагается, что корабль будет оснащен модифицированной версией системы боевого управления GENESIS компании Havelsan (Турция), а также ракетной системой пакистанской разработки, которая может представлять собой дозвуковую противокорабельную крылатую ракету "Харба" с функцией поражения наземных целей. Тем не менее, в последнем отчете Министерства оборонной промышленности также заявлено о разработке новой сверхзвуковой ракеты для ВМС. Пока не известно, получат ли данные системы вооружения все корабли, либо только четвертый.

В настоящее время в составе ВМС Турции имеются четыре корвета класса "Ада". Как ожидается, в боевой состав ВМС Пакистана первая пара кораблей войдет в 2023 году, вторая – в 2024 году.

Корвет класса "Ада" (MILGEM) представляет собой созданный с использованием технологии малозаметности корабль длиной 99,56 м, максимальной шириной 14,42 м и водоизмещением около 2032 т. Силовая установка CODAG состоит из одной газовой турбины General Electric LM2500 мощностью 23 МВт и двух 16-цилиндровых дизельных двигателей серии MTU 16V 595 TE90 мощностью по 4320 кВт. Максимальная скорость – 29 узлов, автономность – 15 суток. Дальность плавания – 3500 морских миль на крейсерской скорости 15 узлов. Экипаж – 93 человека.

Вооружение корабля могут составить 76/62-мм АУ OTO Melara Super Rapid, ПУ Mk.49 GMLS с 21 ЗУР RIM-116B, 8 противокорабельных ракет "Гарпун" в двух счетверенных ПУ, четыре двухтрубных 324-мм торпедных аппарата Mk46. Корвет может нести вертолет 10-тонного класса (S-70B).