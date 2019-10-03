США подготавливают Вьетнам к переходу на F-16

Американская корпорация Lockheed Martin, имея мощную политическую поддержку в лице руководства страны, пытается потеснить Россию на всех фронтах мирового рынка.

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В текущих условиях для производителя боевых самолетов наиболее важным направлением экспансии является Индия, в схватку за благосклонность которой вступили F-21, МиГ-35 и "Рафаль". Однако не забывает LM и о второстепенных в плане спроса государствах, с которыми США только недавно начали развивать отношения в сфере ВТС.

Немаловажное место в политике компании занимает Вьетнам. На фоне укрепления позиций Китая в АТР Ханой оказался в состоянии затяжного дипломатического конфликта с Пекином. Этим воспользовались США, начав поставки своих систем бывшему противнику на поле боя. Вьетнам уже эксплуатирует американские катера и военно-транспортные самолеты CASA C-295. "Локхид Мартин" намерен существенно дополнить этот ассортимент.

На местной выставке DSE Vietnam 2019 корпорация представила самолеты F-16 Block 70 и C-130J. Вьетнамские издания, с их слов, "испытывают сильные сомнения в том, что американские истребители когда-либо окажутся на вооружении ВВС страны", но при этом вполне допускают приобретение воздушных "грузовиков" C-130. Это вызвано тем, что весь парк Ан-26 находится в неработоспособном состоянии, а трех ранее поставленных C-295 явно недостаточно.

При этом отмечается, что США планируют передачу (по всей видимости, на безвозмездной основе) учебных самолетов T-6 Texan II. Как предполагается, перевод подготовки вьетнамских пилотов на новую "летающую парту" позволит в дальнейшем им легче освоить F-16, что сделает переход на них безболезненной процедурой. Именно так США пытаются готовить Ханой к переходу на F-16.

Как можно спрогнозировать, в случае выбора Ханоем F-16 данные машины будут закуплены на вторичном рынке. Следует учесть, что до последнего времени Вьетнам осуществлял закупки исключительно российских истребителей Су-27 и Су-30. Однако их количество не позволяет заменить в полном объеме парк МиГ-21 - "рабочей лошадки" ВВС страны.