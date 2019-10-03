Зонд Juno успешно подготовился к "прыжку" через тень Юпитера

Для этого пришлось включать маломощные маневровые двигатели аппарата на невероятно долгий срок

ТАСС, 2 октября. Межпланетная станция Juno совершила первый маневр, который позволит ей избежать попадания в тень Юпитера в последующие месяцы работы. Это позволит ее солнечным батареям получать достаточное количество тепла и света, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

"Успешное включение двигателей позволит нам "перепрыгнуть" через тень Юпитера, что произойдет 3 ноября этого года. Эта идея стала остроумным решением "геометрической" проблемы, которая раньше казалась нам фатальной. Теперь я не переживаю о том, что зонд "замерзнет" и умрет, а ожидаю новых интересных открытий Juno", - заявил руководитель миссии Скотт Болтон.

Зонд Juno выведен в космос в августе 2011 года с целью исследовать Юпитер. В начале июля 2016 года аппарат достиг газового гиганта, двигаясь на рекордной скорости, и успешно вышел на стабильную орбиту. Последующие два месяца он потратил на проверку инструментов и изначальную корректировку орбиты.

В середине октября 2016 года он должен был спуститься на более низкую, "научную" орбиту, однако незадолго до начала этого маневра Болтон и его коллеги зафиксировали неполадки в работе главного двигателя миссии. В результате специалисты отложили маневр на время следующего сближения с Юпитером. Позже его и вовсе отменили из-за опасений, что повторное включение маршевой установки приведет к взрыву и потере аппарата.

В результате этого зонд продолжил работу на "высокой" орбите, сближаясь с Юпитером примерно каждые два месяца. Это осложнило работу ученых сразу по нескольким причинам, которые связаны с исполнением научной программы миссии и особенностями окрестностей Юпитера.

Дело в том, что Juno, в отличие от других аппаратов NASA, которые отправили к планетам-гигантам, оснащен не автономным, радиоизотопным источником тепла и энергии, а очень большими солнечным батареями. Эффективность их работы, в свою очередь, зависит от двух вещей - уровня освещенности и космической радиации, которая особенно высока в окрестностях крупнейшей планеты Солнечной системы.

В тени гиганта

Изначально Juno не должен был испытывать проблем с электроснабжением, так как ученые рассчитывали, что зонд соберет все нужные данные в первые четыре года работы. Выход двигателя из строя вынудил Болтона и его коллег увеличить продолжительность миссии - сейчас она продлена до 2021 года.

Это решение породило экзотическую проблему, связанную с тем, как Juno вращается вокруг Юпитера. Его орбиту ученые изначально оптимизировали таким образом, что зонд почти всегда находился в прямой видимости Солнца и получал максимальные количества энергии.

Планета-гигант не стоит на месте, и сейчас она расположена по отношению к светилу таким образом, что Juno будет уходить в ее тень на протяжении примерно 12 часов во время каждого сближения с Юпитером. Это, в соответствии с расчетами инженеров миссии, практически гарантированно приведет к выходу зонда из строя.

Как правило, в обычной ситуации эту проблему можно было бы решить, включив двигатель зонда, однако в ситуации с Juno это сделать нельзя. Поэтому специалисты NASA пошли по очень необычному пути - они применили для этих целей маломощные маневровые двигатели, которые обычно используются для изменения ориентации зонда и небольших коррекций орбиты.

В понедельник ученые включили двигатели, и те проработали на полной мощности 10,5 часов, что стало абсолютным рекордом для всех подобных двигателей. Потратив 73 кг топлива, пилоты миссии смогли поменять скорость движения Juno таким образом, что он "перепрыгнет" на новую орбиту после сближения с Юпитером в ноябре.

Болтон и его коллеги надеются, что этот маневр и последующие подобные включения маневровых двигателей позволят зонду прожить еще как минимум два года или даже дольше, если радиация не уничтожит его научные приборы и прочие компоненты, а НАСА продлит финансирование проекта.