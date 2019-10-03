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03.10.2019
Военно-промышленный курьер

Корабль прибрежной зоны ВМС США впервые применил противокорабельную ракету NSM

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Корабль прибрежной зоны "Габриэль Гиффордс"
Корабль прибрежной зоны "Габриэль Гиффордс" применяет противокорабельную ракету NSM, ВМС США.
Источник изображения: Naval Today

"Габриэль Гиффордс" стал первым американским кораблем прибрежной зоны (LCS) типа "Индепенденс", применившим противокорабельные ракеты NSM, интегрированные в бортовую боевую систему. Об этом в среду, 2 октября, сообщает Naval Today.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Naval Today,  ранее, в 2014 году, ракету NSM запускали с борта другого корабля прибрежной зоны, "Коронадо", однако тогда речь шла только о демонстрации такой возможности – пусковую установку просто закрепили на борту, но не интегрировали в состав боевой системы.

"Габриэль Гиффордс", несущий службу с лета 2017 года, испытал ракеты NSM накануне, 1 октября, во время учений Pacific Griffin, которые проводятся раз в два года в прибрежных водах острова Гуам. Эти маневры проводятся для повышения уровня боевого мастерства экипажей и для укрепления отношений между военно-морскими силами США и Сингапура.

Напомним, что серию LCS строят два основных подрядчика по альтернативным проектам: корабли типа "Фридом" сконструированы по традиционной схеме, а "Индепенденс" представляют собой тримараны. При длине 127 метров и ширине 31 метр водоизмещение кораблей "Индепенденс" достигает 3200 тонн. Заявленная максимальная скорость – 47 узлов. Дальность плавания – 4900 миль.

Действующие планы американского флота предполагают принятие на вооружение в общей сложности 38 кораблей прибрежной зоны. Однако данная программа заслужила немало критики из-за слабой вооруженности кораблей. Так, по проекту в арсенал корабля типа "Индепенденс" входят 57-мм пушка, 30-мм арткомплексы, четыре 12,7-мм пулемета, пусковая установка на 11 зенитных ракет Evolved SeaRAM и 324-мм торпеды. По этой причине командование ВМС США прорабатывает различные варианты расширения боевых возможностей кораблей LCS, в том числе за счет установки противокорабельных ракет.

NSM (Naval Strike Missile) – противокорабельные ракеты, разработанные норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace. Они способны поражать также и сухопутные цели. Дальность применения – от 3 до 185 км. Скрытная ракета летит на предельно малой высоте над уровнем моря и использует усовершенствованный блок самонаведения для поиска цели в сложных условиях.

Планируется, что постепенно ракеты NSM интегрируют в арсенал всех кораблей типа "Индепенденс".

Фото: корабль прибрежной зоны "Габриэль Гиффордс" применяет противокорабельную ракету NSM, ВМС США (Naval Today)

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Норвегия
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