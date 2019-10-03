Военные уточнили данные об испытаниях элементов ПВО в Сирии

В Минобороны разъяснили появившуюся сегодня информацию об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы С-500. Как рассказали "Известиям" в военном ведомстве, "к сожалению, у некоторых псевдоэкспертов, действия опередили мысли".

"С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет", — отметили в военном ведомстве.

Там добавили, что система противовоздушной обороны в САР выстроена по объектовому принципу с задачей надежного прикрытия с воздуха российских военных объектов Тартус и Хмеймим от всех классов баллистических и аэродинамических целей. В созданной эшелонированной системе ПВО задействованы новейшие российские комплексы С-400, "Панцирь-С", "ТОР-М2" и истребители Су-35С во всем диапазоне высот и скоростей.

Что касается испытаний ЗРС С-500 в сложных климатических условиях, то, по данным Минобороны, на российском полигоне "Ашулук" условия эксплуатации для любых комплексов ПВО нисколько не легче".

Как отметили в Минобороны, опыт использования различных российских средств ПВО в Сирии безусловно учитывается при разработке перспективных систем вооружения, а также отдельных узлов и подсистем. При необходимости отдельные элементы создаваемых систем могут испытываться в реальных боевых условиях.

Ранее о тестировании в САР отдельных элементов ПВО сообщили "Известиям" источники в военно-промышленном комплексе. По их информации, испытания были признаны успешными.