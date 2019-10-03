Обед по расписанию: чем кормят в российской армии и каково это на вкус

Корреспондент ТАСС съездила в воинскую часть в подмосковный Мосрентген, пообедала в столовой вместе с солдатами-срочниками и узнала, в чем особенности армейского шведского стола и салат-бара

Центнер картошки VS салат-бар

Если вам нужно поддержать разговор с человеком, который когда-то давно служил в армии, просто заведите речь о питании военных. Тут даже самый немногословный наверняка проявит какие-то эмоции. Потому что забыть центнер картофеля, почищенный за день в две руки, невозможно до конца жизни.

Поговорите про самые популярные блюда в армии. Возможно, вы узнаете, что человек ни в каком виде не ест капусту, потому что в армии ее было много, в том числе в виде бигуса - тушеной квашеной капусты с тушенкой и перловкой. А может, он расскажет, как давил капусту в большой яме, словно это виноград на винодельне.

Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Расскажите ему, что уже несколько лет в армии существует салат-бар и шведский стол. Человек, который не знал про это и пережил когда-то бигус, наверняка очень удивится. Проверено.

Известие о том, что я еду дегустировать армейский обед, мое мужское окружение восприняло по-разному: одни пожелали удачи, другие просили рассказать честно, как оно там, третьи требовали сделать фотографии блюд в доказательство. Равнодушных не было.

Обед 9 в 1

Мы приехали на съемку вдвоем с фотографом ТАСС Гавриилом Григоровым. По дороге он шутил, что пару дней назад мы снимали еду в ресторане в московском Сити. Повар эффектно выкладывал в суп мороженое из адыгейского сыра, а потом выдувал из сифона легкую эмульсию из кокосового молока и отвара из панцирей камчатского краба. А сегодня мы стоим у ворот военной части 27-й Севастопольской Краснознаменной отдельной гвардейской мотострелковой бригады в поселке Мосрентген на окраине Москвы.

Нас встречает начальник продовольственной службы бригады майор Владимир Нестеренко и ведет в столовую. В части одновременно проходят службу тысячи людей, проходят полевые сборы кадеты Суворовского училища, поэтому кормят всех в разное время. Но еда отличается только у детей, у взрослых обед одинаковый.

Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Перед каждым приемом пищи в армейских столовых проводят проверку. По словам заместителя начальника продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Александра Камлашева, дежурный по части вместе с фельдшером берут пробы каждого блюда, оценивают консистенцию, запах, вкус и соответствие документам. Только после их письменного заключения военнослужащих допускают к столу.

На раздаче стоят тетеньки в белых халатах, а не солдаты. Минобороны было принято решение, что военнослужащие больше не касаются приготовления еды: эта работа полностью лежит на гражданских.

"Можете выбрать один из трех гарниров, три вида мясного блюда, салаты на выбор", - говорит Владимир.

В первую очередь обращаю внимание на стопку чистых, белоснежных, совсем "нестоловских" тарелок из стекла. Никаких вензелей по краю типа "Общепит", отбитых уголков или трещин. Берем по паре тарелок.

Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Сегодня на выбор два супа: рассольник и борщ со сметаной. На второе - запеченная курица, тушеная свинина с соусом или тушеная говядина. В качестве гарнира - отварная гречка, макароны-рожки и вареная картошка.

Два салата - из тертой моркови и из вареных овощей. В мисочку к тому и другому повара кладут половину сырой репчатой луковицы. На третье - компот двух видов: из сухофруктов и лимона. Военнослужащий может выбрать любую комбинацию, какая ему нравится: например, борщ, курицу с картошкой, овощной салат и лимонный компот. Всего получается два вида супа, салатов и компота и девять разных комбинаций второго плюс салат-бар. Но нам разрешают взять и попробовать все, что есть. Набираем три полных подноса и еле доносим их до стола.

Снимаем пробы

Первое, что замечаешь, пробуя солдатскую еду: в ней практически нет специй и соли, но дело поправимо: на столах стоят солонки, можно добавить по вкусу молотый перец, горчицу (кстати, очень приличную!) и уксус.

Борщ ярко-красного цвета, в нем много овощей, но как будто не хватает насыщенности, того, что шеф-повара называют "телом вкуса". Но как диетическая версия борща суп совсем неплох.

Сметану кладут не в каждую тарелку, а добавляют сразу несколько банок в бак с горячим супом, это ускоряет раздачу блюд и не создает очередей.

Рассольник приготовлен, как и положено по классическому рецепту, с солеными огурцами и перловкой, но крупы в супе больше, чем в домашнем.

Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Макароны, картошка и гречка мало отличаются от тех, что готовят в школьной столовой: крупа рассыпчатая, макароны первого сорта, картошка отварная, ничего нового.

На второе - вкусная и мягкая тушеная свинина кусочками, говядина, разваливающаяся на волокна, тающая во рту, как консервированная ветчина. Запеченная курица. Я привыкла готовить курицу по грузинскому рецепту, с чесноком и специями, сливочным соусом, поэтому эта мне кажется пресноватой и суховатой. Зато она диетическая.

В салате, напоминающем столичный, вареные картошка, морковь, консервированный горошек, маринованные огурцы и его величество репчатый лук. Если заправить горчицей и подсолнечным маслом, получается что-то среднее между винегретом и оливье.

Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Второй салат оказался с сюрпризом. Я очень люблю тертую морковь с медом и изюмом. По виду морковный салат напоминал именно его, а на деле ни соли, ни сахара в нем нет. Очевидно, салат надо заправить по вкусу. Для этого сюда неплохо подойдут масло и капля уксуса.

Больше всего меня интересовал салат-бар. Это то место, куда я сразу иду в столовой на работе, в ресторане отеля в командировке или в отпуске, - нравится собирать салаты по своему вкусу. Но армейский салат-бар оказался несколько иным. Свежих овощей в нем в день нашего приезда не было - они положены только детям-кадетам. А взрослым - вареная тертая свекла, кабачковая консервированная баночная икра, зеленые соленые помидоры и соленые огурцы. Огурцы вкусные, сладкие и хрустящие, свекла - не переваренная и сладкая. Если к свекле добавить соли, масла и горчицы, получается отличный здоровый салат.

Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

На третье подали компот. Тот, что из сухофруктов, имел классический детсадовско-школьный знакомый вкус, лимонный - цитрусовую горчинку. Оба вкусные, но лимонный мне понравился больше.

Пока я отщипывала кусочки мяса, пробовала гарниры и супы, ковыряясь в них приборами, мой фотограф ритмично уплетал обед. Я только успела попробовать половину блюд, когда он уже допивал компот.

"Ну как? - спросила я. - Нравится?"

"Вполне, - заключил коллега. - Ты в армии, а не в ресторане, где тебе подают уху из трех видов рыбы с ароматом дымящейся головни. Но если бы меня так кормили в армии, я был бы доволен, а ты придираешься, потому что другого не пробовала". И многозначительно приподнял брови. Умолчал про бигус и манную кашу с вареной рыбой, наверное.

Все по норме

С обеда Владимир Нестеренко ведет нас в пекарню - тут кондитеры делают булочки к ужину. Пробую горячую - я бы добавила сахара и, возможно, корицы, но это дело вкуса.

"А можно в булочки повидло? Или к мясу соус приготовить из сметаны?" - спрашиваю я.

И почему еда в общепите имеет такой похожий вкус. Попробуйте котлеты у разных хозяек - все будут разные, а в больнице или военной части их трудно отличить друг от друга.

Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

"А вот если я - повар, пришла работать в военную часть, у меня есть набор продуктов, я могу взять и приготовить на свое усмотрение блюдо, так, чтобы было необычно?" - спрашиваю Владимира.

Он рассказывает главный принцип: если где-то взял больше продуктов из нормы, то где-то их обязательно убавится. Нельзя взять яйца и порезать их в салат, потому что тогда яиц не хватит на завтрак. Нормы прописаны на все: количество, вес продуктов, их калорийность. Норма общевойскового пайка при трехразовом питании распределяется по энергетической ценности: на завтрак - 30-35%, на обед - 40-45%, на ужин - 20-30%. Калорийность армейского рациона зависит от рода войск, но везде она высокая.

Так, по нормам общевойскового пайка солдату, проходящему срочную службу, в сутки положено 250 граммов мяса, 120 граммов рыбы, 120 граммов крупы и бобовых, 45 граммов сливочного масла, 150 граммов молока, 10 граммов сыра, 1 яйцо, 900 граммов картошки и прочих овощей - капусты, моркови, лука, свеклы, огурцов и помидоров.

Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

"В сутки солдату идет 250 граммов мяса, - объясняет майор Нестеренко. - В инструкции сказано: планировать сто граммов либо на ужин, либо на завтрак, оставшиеся 150 граммов планировать для приготовления в обед как мясо порционное. 120 граммов рыбы планируется либо на завтрак, либо на ужин, но так как молочная продукция идет с утра, рыбу планируют на ужин. Рыба лучше усваивается с овощным гарниром, так что мы ее даем на ужин".

Начальник продовольственной службы части рассказывает, что старается разнообразить питание военнослужащих, перераспределяя продукты. Норму молока можно заменить порцией сметаны к пельменям (их, согласно инструкции, в армии часто дают на завтрак). В части периодически проводят анкетирование, опрашивают срочников, что бы им хотелось, а что лучше убрать из меню.

"Почему-то просят не давать какао на завтрак, - говорит Нестеренко. - А пельмени, наоборот, очень нравятся".

В летний сезон в части на столах бывают и свежие огурцы, и помидоры, и зелень, и яблоки. В холодное время года в салат-баре только консервированные овощи, из-за сложности хранения. Свежие фрукты выдают по праздникам, а в будни их заменяют на пакетированные соки.

"На праздники у нас и мандарины, и яблоки, и бананы. А еще сладости - шоколадные конфеты, вафли и кексы. Это дополнительное питание".

Разница в пайке военнослужащих разных видов войск связана с тем, что нагрузка на организм, например, у летчиков и в пехоте неодинакова, объясняет Александр Камлашев. "Нормы питания составлены на основании сложных расчетов. У летчиков нагрузки более интенсивные, поэтому норма по молоку у них больше. При этом им нельзя определенные продукты из-за работы на высоте: капусту, горох, - говорит он. - Красное вино дают подводникам в походе потому, что в условиях замкнутого пространства и малой подвижности оно помогает поддерживать пищеварение и иммунитет. Красную икру дают только на атомных подлодках, потому что она, как считается, позволяет разнообразить питание и поднять настроение".

Карина Салтыкова, Габриэла Чалабова