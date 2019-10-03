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03.10.2019
Военное обозрение

Forbes: американцам не следует бояться военной мощи Китая

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Китайская военная и технологическая мощь сильно переоценены, полагает военный эксперт Forbes Крейг Хупер. США способны производить оружие, как минимум, не хуже и схожими темпами.

Источник изображения: sina.com.cn

Военный парад, посвященный национальному дню образования КНР, представлял собой "шведский стол новинок" - для западных наблюдателей. Снова и снова, это действо транслировало идею того, что вооруженные силы Китая, при поддержке местного производства, являются профессиональной силой, с которой мало кто может сравниться. Безусловно, Пекин добился огромных успехов. Но и западным наблюдателям не нужно помогать поднять репутацию Китая, полагает г-н Хупер.

Обозреватель отмечает, что привычка говорить о большой мощи китайского вооружения наделяет военно-промышленный комплекс Китая незаслуженным доверием.

В качестве примера автор приводит судостроение. Конечно, устрашает, что Китай выпустил шестьдесят корветов типа 056 и двадцать эсминцев типа 052D за семь лет. Но не забываем, напоминает эксперт, что Америка уже продемонстрировала подобную способность. В период с 1975 по 1980 год, США заказали тридцать эсминцев "Спрюэнс". Америка до сих пор обладает такими возможностями – верфь, в настоящее время принадлежащая Huntington Ingalls, существует поныне и собирает катера Береговой охраны, эсминцы и десантные корабли.

Источник изображения: sina.com.cn

Темпы не впечатляют

А как насчет китайских шестидесяти 1500-тонных корветов типа 056? Это маленькие корабли, аналогичных которым ВМС Соединенных Штатов даже не строят, хотя и могли бы. На самом деле Береговая охрана США возводит почти шестьдесят 350-тонных катеров на одной из верфей Боллинджера в Луизиане и ввод в эксплуатацию сразу тридцати пяти судов состоится примерно через семь лет. И облик, и темп работы могут быть приумножены до уровня, соответствующего корветам типа 056.

Прием военно-морским флотом первого из семи китайских десантных кораблей-доков типа 071 произошел в 2007 году, а остальные уже либо приступили к эксплуатации, либо готовятся к ней, что провозглашено как большой успех. В то же время, Америка незаметно ввела в эксплуатацию десять куда более совершенных кораблей-амфибий класса Сан-Антонио. И хотя те с самого начала могли похвастаться ужасной историей строительства на верфях, конечный успех Huntington Ingalls в этом проекте был недооценен, полагает г-н Хупер.

Китай хочет, чтобы американская публика боялась его военных, отмечается в тексте. Но этого делать не нужно, - пишет Хупер. По его словам, последнее, чего желают в Поднебесной – чтобы международные наблюдатели оставили свои страхи и начали понимать, что большой военно-промышленный комплекс под названием "Сделано в Китае" является лишь "несовершенным прикрытием для ползучего авторитаризма, который боится своих собственных людей", подытоживает автор.

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