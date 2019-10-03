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03.10.2019
Военное обозрение

В Китае: Появление МБР "Dongfeng 41" превратило Запад в младшего брата

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Китайские граждане явно остались под впечатлением прошедшего накануне в Пекине грандиозного военного парада. В ходе парада были продемонстрированы новейшие образцы китайского вооружения и военной техники, включая те, которые официально НОАК и разработчики не демонстрировали никогда.

Источник изображения: CCTV

В военном разделе китайского ресурса SINA отмечено, что впервые столь массово продемонстрировано самое мощное оружие Китайской Народной Республики – межконтинентальные ракеты. Это три варианта ракет Dongfeng ("Восточный ветер") – в модификациях 31AG, 5B и 41, а также Julang 2.

В комментариях к материалу о массовом показе МБР китайские пользователи эпитетов не жалели: от заявлений о готовности Китая поддерживать мировой паритет в плане вооружений до откровенных заявлений о "превосходстве" китайских вооружённых сил.

Приведём несколько комментариев китайских пользователей, в том числе к опубликованной трансляции парада в китайском сегменте соцсетей.

Ракеты Dongfeng показали для Соединённых Штатов. Другим можно было не смотреть.

Источник изображения: CCTV

До появления Dongfeng 5 Запад часто угрожал возможностью нанесением ядерного удара. Появление Dongfeng 5B заставило Запад замолчать.После появления Dongfeng 31A Запад начал чувствовать себя неловко. А появление Dongfeng 41 превратило Запад в младшего брата.

Этот парад как демонстрация козырей в карточной игре.

На китайском телевидении отмечено, что Китай показал "значительные успехи в деле укрепления обороны в день 70-летия со дня основания Китайской Народной Республики".

Тем временем западная пресса продолжает публиковать материалы о том, что во время парада в Пекине "полиция нарушала права митингующих в Гонконге". А в сети появилось фото с акций протеста в Гонконге, где на белой каске с изображением красного креста можно увидеть такую надпись как "Слава Гонконгу! Героям слава!"

Источник изображения: CCTV

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Страны
Китай
Проекты
Ядерный щит
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