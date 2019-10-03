Пулемет "Негев" для американского спецназа

Израильская "стрелковка" возвращается на американский рынок

После 14-летней паузы израильский оружейный концерн IWI намерен предложить американцам свою продукцию.

Израильская компания IWI объявила о намерении предложить Командованию спецопераций (SOCOM) США пулемет Negev для замены ручного пулемета (SAW - автоматического оружия отделения – по американской классификации) М249.

По мнению экспертов, это возвращение в США израильские оружейники планировали еще в середине 2000-х, когда SOCOM поднял вопрос о перевооружении своих операторов более эффективным и надежным оружием. Тогда американское подразделение FN вело работы по созданию универсального оружия на базе винтовки SCAR, в том числе экспериментировало с различными патронами для перспективных оружейных комплексов.

И если SCAR и стала штатной винтовкой американских сил специальных операций, то вопрос пулемета остается открытым. Принятие на вооружение Mk46Mod0 LMG – глубоко модернизированного варианта M249 SAW можно считать компромиссом, который не решил главных проблем конструкции и не удовлетворил бойцов спецназа в полной мере.

Фото и видеоматериалы из "горячих точек" на Ближнем Востоке и в Африке показывают, что в последнее время бойцы американского спецназа охотно используют советские ПК/ПКМ.

Пулемет "Негев", который израильтяне намерены предложить взамен SAW, выпускается с 1995 года, и никак не может претендовать на статус новинки, однако зарекомендовал себя достаточно эффективным, многофункциональным и востребованным в своем классе оружием. Кроме того, израильтяне делают ставку на возможность модернизации "Негева" под боеприпасы следующего поколения – 6,5 мм Creedmoor и 6,8 мм от Textron, предназначенные для замены 5,56х45 НАТО.

Помимо модернизационного запаса "Негев" достаточно опционален для решения задач, выполняемых спецподразделениями. Его модульность, позволяющая использовать стволы разной длинны и калибра, возможность стрельбы винтовочными гранатами, вкупе c компактностью и невысокой массой оружия, дают основания израильскому пулемету претендовать на статус универсального оружия.

Если IWI удастся убедить SOCOM приобрести небольшую партию оружия с его выпуском на территории США, это не только создаст ему прекрасную рекламу, но и даст перспективу увеличить долю продаж на рынке гражданского и служебного оружия в Штатах, значительно сократившуюся усилиями "антиоружейного лобби".

Надежды на успех израильтяне, в определенной степени, связывают с особой благосклонностью к их стране нынешней американской администрации, которая "продавливает" контракты с израильскими оружейниками даже в ущерб собственному ВПК.

Напомним, что "Негев", как и "Галил", разрабатывался с учетом особенностей арабо-израильских конфликтов и конкуренции на поле боя с европейским, советским и американским оружием. Известно, что израильские ФН-ФАЛ оказались менее устойчивыми к песку и загрязнениям по сравнению с сирийскими и египетскими АК, что послужило поводом к разработке израильской автоматической винтовки на базе АК – "Галил". Однако, по иронии судьбы, ЦАХАЛ оказался вооруженным американскими М-4 и М-16, серьезно уступающими по надежности не то АК, но и ФН-ФАЛ. Но дело в том, что оказалось гораздо дешевле использовать американские винтовки, поступающие в рамках военной помощи США, чем закупать, пусть и у своего производителя, достаточно дорогие винтовки "Галил".

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",