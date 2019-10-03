Бытовая РЛС раскрыла "невидимые" истребители F-35

Супердорогой американский истребитель "стелс" F-35, который США пытаются пропихнуть своим союзникам по НАТО, оказалось легко обнаружить обычной радиолокационной станцией.

Сотрудник немецкой компании "Hensoldt" установил телескопическую антенну пассивной РЛС производства своей фирмы на крыше автомобиля, после чего смог легко засечь с расстояния 150 километров два истребителя F-35, которые летели с Берлинского авиасалона, где они демонстрировали свое мнимое превосходство самолета-"невидимки".

При этом максимальная эффективная дальность действия его радара составляла 250 километров, сообщает Free News со ссылкой на зарубежную прессу.

При этом были представлены фото, опубликованные в Сети.

Таким образом, более мощные РЛС легко смогут засечь новейшие американские истребители на расстоянии до 350 километров, что не позволит им нанести удары по вражеским целям защищаемым современными средствами ПВО.