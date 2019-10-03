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03.10.2019
Российская газета

Скоростной ракетоплан-разведчик: новый китайский дрон удивил экспертов

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Источник изображения: rg.ru

Среди новинок прошедшего в Пекине военного парада, посвященного 70-летию образования КНР, многих экспертов удивил сверхзвуковой разведывательный беспилотник WZ-8.

Если внимательно посмотреть на фото, то можно заметить расположенные на "спине" этого аппарата точки крепления. Предполагается, что он подвешивается к бомбардировщику H-6N, который, как известно, является радикально модернизированной версией советского Ту-16.

Многие обратили внимание, что у этого дрона нет воздухозаборников, однако, по всей видимости, они ему и не нужны. Есть мнение, что это ракетоплан с двумя компактными жидкостными двигателями. Он предназначен для полетов на очень большой высоте, вне зон досягаемости большинства авиационных и ракетных комплексов противоздушной обороны.

Возможно, его главным предназначением является слежение за корабельными группировками, в частности авианосцами противника. Не исключено, что WZ-8 имеет возможность целеуказания для баллистической противокорабельной ракеты DF-21D.

Выполнив свою миссию, беспилотник, как американский "Шаттл" или наш "Буран", способен планировать на подходящий для его посадки аэродром. Заправившись и пройдя необходимое обслуживание, он будет готов к выполнению других заданий.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
DF-21
Проекты
Авианосец
БПЛА
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1 комментарий
№1
03.10.2019 13:22
Что-то в нем проглядывает из концептов нереализованных советских ракетопланов.

Хотя чему тут собственно удивляться?

Поэтому говоря о ТТЗ для МиГ-41, как о перспективном перехватчика, я многократно подчеркивал, что необходимо идти ни по пути увеличения дальности и скорости, а по пути увеличения динамического потолка. Т.е. создавать высотный стратосферный перехватчик, способный выполнять боевые задачи на высотах свыше 40-45км несколько часов на одной заправке.

Этот комплекс должен создаваться для перехвата гиперзвуковых целей на больших и очень больших высотах, в том числе с использованием лазерного оружия, потому что рассеивание лазерного луча на таких высотах будет минимальным.
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