Скоростной ракетоплан-разведчик: новый китайский дрон удивил экспертов
Среди новинок прошедшего в Пекине военного парада, посвященного 70-летию образования КНР, многих экспертов удивил сверхзвуковой разведывательный беспилотник WZ-8.
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Если внимательно посмотреть на фото, то можно заметить расположенные на "спине" этого аппарата точки крепления. Предполагается, что он подвешивается к бомбардировщику H-6N, который, как известно, является радикально модернизированной версией советского Ту-16.
Многие обратили внимание, что у этого дрона нет воздухозаборников, однако, по всей видимости, они ему и не нужны. Есть мнение, что это ракетоплан с двумя компактными жидкостными двигателями. Он предназначен для полетов на очень большой высоте, вне зон досягаемости большинства авиационных и ракетных комплексов противоздушной обороны.
Возможно, его главным предназначением является слежение за корабельными группировками, в частности авианосцами противника. Не исключено, что WZ-8 имеет возможность целеуказания для баллистической противокорабельной ракеты DF-21D.
Выполнив свою миссию, беспилотник, как американский "Шаттл" или наш "Буран", способен планировать на подходящий для его посадки аэродром. Заправившись и пройдя необходимое обслуживание, он будет готов к выполнению других заданий.
Алексей Брусилов
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Хотя чему тут собственно удивляться?
Поэтому говоря о ТТЗ для МиГ-41, как о перспективном перехватчика, я многократно подчеркивал, что необходимо идти ни по пути увеличения дальности и скорости, а по пути увеличения динамического потолка. Т.е. создавать высотный стратосферный перехватчик, способный выполнять боевые задачи на высотах свыше 40-45км несколько часов на одной заправке.
Этот комплекс должен создаваться для перехвата гиперзвуковых целей на больших и очень больших высотах, в том числе с использованием лазерного оружия, потому что рассеивание лазерного луча на таких высотах будет минимальным.