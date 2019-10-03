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03.10.2019
Lenta.ru

Германия увидела "невидимый" F-35

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Источник изображения: Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

Немецкая компания Hensoldt изобрела пассивную радиолокационную станцию (РЛС) TwInvis, способную "увидеть" истребители пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает C4ISRNET.

Американское издание, ссылаясь на Hensoldt, пишет, что радару компании в ходе берлинского авиасалона ILA Berlin Air Show (Германия), проходившего в апреле 2018 года, удалось отследить на расстоянии 150 километров пару малозаметных самолетов. Согласно C4ISRNET, пассивная РЛС отследила два F-35A Lightning II Военно-воздушных сил (ВВС) США, "считывая, каким образом сигналы [гражданских объектов] отражаются от находящихся в воздухе объектов".

Согласно информации Popular Mechanics, на данный момент TwInvis может быть полезен лишь в качестве радара раннего предупреждения, а обнаружению истребителей способствовала предварительная информация об их предполагаемом местонахождении и включенные датчики сотовых вышек, что во время военного конфликта маловероятно. Также, как пишет издание, истребители летали с установленными линзами Люнеберга и включенными транспондерами, хотя в Hensoldt уверяют, что данное обстоятельство не влияет на способность TwInvis обнаруживать самолеты.

В июле американская компания Northrop Grumman выложила на YouTube видео сборки центрального фюзеляжа самолета F-35 Lightning II. В том же месяце Defense One написало, что примерно 30 единиц истребителей F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Турция
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
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1 комментарий
№1
03.10.2019 15:47
Цитата, q
истребители летали с установленными линзами Люнеберга и включенными транспондерами, хотя в Hensoldt уверяют, что данное обстоятельство не влияет на способность TwInvis обнаруживать самолеты.
В Hensoldt, конечно, могут это теоретически предполагать, если рабочий диапазон линз теоретически не совпадает с рабочим диапазоном их РЛС. Однако, на Ф-35 скорее всего установлены такие линзы, которые отражают в том числе диапазон гражданских радиозлучателей, в котором работает РЛС Hensoldt. По крайней мере американцы должны были поставить именно такие линзы, ведь пассивные РЛС, использующие излучения гражданских источников, испытываются уже давно и потому все "стелсы" надо для таких РЛС "подсвечивать", чтоб не выдать реальную возможность их обнаружения.
То есть, обнаружит ли РЛС Hensoldt "стелсы", когда с них снимут линзы, не известно.
Вот бы перегнать хоть один "стелсик" в Россию, снять с него линзы и попробовать...
Цитата, q
включенные датчики сотовых вышек, что во время военного конфликта маловероятно.
Но во время военного конфликта будет множество военных излучателей - одних радиостанций сразу включатся десятки в данном районе. Их излучение тоже можно использовать, надо только "заточить" РЛС и под такой диапазон.
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