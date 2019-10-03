Германия увидела "невидимый" F-35

Немецкая компания Hensoldt изобрела пассивную радиолокационную станцию (РЛС) TwInvis, способную "увидеть" истребители пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает C4ISRNET.

Американское издание, ссылаясь на Hensoldt, пишет, что радару компании в ходе берлинского авиасалона ILA Berlin Air Show (Германия), проходившего в апреле 2018 года, удалось отследить на расстоянии 150 километров пару малозаметных самолетов. Согласно C4ISRNET, пассивная РЛС отследила два F-35A Lightning II Военно-воздушных сил (ВВС) США, "считывая, каким образом сигналы [гражданских объектов] отражаются от находящихся в воздухе объектов".

Согласно информации Popular Mechanics, на данный момент TwInvis может быть полезен лишь в качестве радара раннего предупреждения, а обнаружению истребителей способствовала предварительная информация об их предполагаемом местонахождении и включенные датчики сотовых вышек, что во время военного конфликта маловероятно. Также, как пишет издание, истребители летали с установленными линзами Люнеберга и включенными транспондерами, хотя в Hensoldt уверяют, что данное обстоятельство не влияет на способность TwInvis обнаруживать самолеты.

В июле американская компания Northrop Grumman выложила на YouTube видео сборки центрального фюзеляжа самолета F-35 Lightning II. В том же месяце Defense One написало, что примерно 30 единиц истребителей F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам.