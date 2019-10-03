"Опасно для Киева": Нидерланды изучат роль Украины в деле MH17

Голландские депутаты призвали изучить роль Киева в катстрофе рейса MH17

Депутаты парламента Нидерландов требуют от правительства страны "подробнее" расследовать роль Украины в деле о крушении Boeing рейса MH17 "Малайзийских авиалиний". Местные СМИ сообщают, что парламентарии требуют пролить свет на вопрос закрытия воздушного пространства над Донбассом в момент авиакатастрофы. В ответ на это глава МИД страны Стеф Блок заявил, что не возражает против дополнительного расследования, но "юридических оснований для этого не видит".

Правительство Нидерландов должно более подробно расследовать роль Украины в авиакатастрофе Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рейса MH17. Соответствующее требование выдвинули депутаты нижней палаты парламента Нидерландов, сообщает портал nos.nl.

Нидерландских парламентариев интересует в первую очередь вопрос закрытия воздушного пространства над Донбассом в день крушения лайнера. По словам одного из депутатов Криса Ван Дама от партии "Христанско-демократический призыв", эти сведения важны для родственников погибших.

В ответ на обращение парламентариев министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что речь идет также и о воздушном пространстве России - и поэтому для расследования "необходимо будет сотрудничать с Москвой", что якобы представляет определенные сложности.

Глава МИД добавил, что юридических оснований для дополнительного расследования правительство Нидерландов не видит, однако возражать против этой инициативы не стал.

Обращение нидерландских депутатов вызвало реакцию в Совете Федерации - председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков считает, что призыв изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17 может опасным образом сказаться на Киеве.

"Весьма опасно для Киева. До сих пор на Западе выгораживали Украину, как "жену Цезаря", которая якобы выше всех подозрений", - написал Пушков в своем твиттере. По мнению российского сенатора, при серьезном расследовании дела "много чего вскроется".

В середине июля Европейский союз обратился к РФ, призвав взять на себя ответственность за крушение малайзийского Boeing. Власти ЕС потребовали от Москвы сотрудничать со следователями, чтобы расследование было всесторонним. Брюссель также одобрил уголовные дела, возбужденные Нидерландами в отношении четырех подозреваемых в причастности к обстрелу лайнера.

Ранее Объединенная следственная группа (JIT) заявила, что обвинения по делу о крушении самолета предъявят российским гражданам Игорю Стрелкову, Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко. В 2014 году Стрелков был министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Пулатов занимал должность начальника второго отдела ГРУ ДНР. Дубинский - офицер российской разведслужбы в отставке. Харченко был командиром разведывательного подразделения ополченцев.

Авиакатастрофа произошла в небе над Донецкой областью днем 17 июля 2014 года. Самолет "Малайзийских авиалиний" следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. В пролетавший над закрытым воздушным пространством Украины лайнер попала ракета, разорвавшая его пополам. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них было много детей.

Катастрофа вызвала огромный резонанс во всем мире. Практически незамедлительно украинские власти обвинили в атаке на самолет российских военных, хотя никаких доказательств присутствия Вооруженных сил РФ в Донбассе не было предоставлено. Сообщалось, что ополченцы якобы намеревались сбить транспортный самолет украинских силовиков, но "ошиблись". В Донецке ответственность за катастрофу возложили на ВСУ.

Было инициировано международное расследование причин катастрофы. Представители Совместной следственной группы утверждают, что самолет сбила российская ракета, доставленная из-под Курска. По данным следствия, самолет был сбит ракетой, которую якобы выпустили с территории, контролируемой ополченцами в Донбассе. В докладе отмечалось, что выстрел был произведен с поля неподалеку от города Первомайска.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменений в расследовании крушения Boeing MH17.

По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков при этом подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М1-2" не пересекали российско-украинскую границу, равно как и орудия иных систем. Сделанная в СССР ракета оказалась после распада советского государства в военной части на Украине. Это подразделение ВСУ в 2014 году принимало участие в боях в Донбассе.

"Пока, к сожалению, русофобский тренд находится на пике, и он устраивает Запад. Если от него отказаться, то выяснится, что вина за сбитый Boeing лежит на стороне, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и не предоставила данных авиадиспетчерам", - заявил в разговоре с ФАН сенатор Владимир Джабаров.

Малайзия, чей самолет и был уничтожен ракетой, считает расследование JIT политизированным. По мнению малайзийских властей, западные страны стремятся возложить ответственность на Россию вместо того, чтобы объективно установить виновников крушения, передает НСН.

Иван Апулеев