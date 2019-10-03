Англия никак не может успокоиться

Начальник всех войск Ее Величества объявил о идущей кибервойне с Россией

Во времена холодной войны пост министра иностранных дел занимал доблестный сын Туманного Альбиона некто лорд Чанфолд, который говаривал, что "вести с русскими переговоры о безопасности, это все равно что договариваться с тигром о цене за его шкуру". Заявлял он и том, что "крайне маловероятно существование каких бы то ни было детальных советских планов установления мирового господства, но это вовсе не значит, что не существует никакой угрозы для наших интересов". И с тех пор мало, что изменилось.

Сегодня Запад по-прежнему продолжает бороться с Россией, которая, несмотря на то, что она перестала быть социалистической и не собирается строить коммунистический мир на планете. Война все равно идет. Правда теперь ее возглавляют потомки заокеанских погонщиков коров, для которых "шестая часть земли, с названьем кратким Русь" продолжает оставаться костью в горле. Они просто мечтают разломать ее на мелкие части, что совсем недавно было сделано с Югославией, а затем контролировать образовавшиеся, якобы самостоятельные территории, и получать с них приличные дивиденды.

За океаном твердо убеждены в том, что именно Америка должна быть смотрящим за мировым порядком, а все остальные обязаны ее слушаться и не прекословить. Многие так и делают. А вот с Россией у них так не получается. В этих деяниях самыми первыми и надежными подельниками американских братков как раз и являются обитатели острова в холодных и чистых водах Атлантического океана. Они поддерживают своего Большого брата во всех его агрессивных начинаниях и, прежде всего, в противостоянии России.

"КРАСНЫЕ ПОД КРОВАТЬЮ"

Как сообщили некоторые английские СМИ, Главнокомандующий ВС Великобритании (Chief of Defence Staff), Советник премьер-министра генерал Ник Картер, принимавший участие в литературном фестивале в английском поместье Кливеден, в своем выступлении заявил, что Англия "находится в состоянии войны каждый день" из-за постоянных кибератак со стороны России и других государств, врагов короны. "Меняющийся характер боевых действий показывает, что различий между миром и войной больше не существует", – объявил главком.

"Я чувствую, что сейчас нахожусь на войне, но это не война в том смысле, как мы ее определяли в прошлом. И это потому, что конкуренция великих держав и борьба идей с участием негосударственных субъектов угрожает нам ежедневно", – сказал он.

Начальник ВС заметил, что сегодня противостояние конкурентов все чаще происходит в интернете и в космическом пространстве. Он также подчеркнул, что на современном этапе традиционные концепции ведения боевых действий только на земле, на воде, под водой и в воздухе просто устарели.

По словам генерала, наибольшие угрозы национальной безопасности Великобритании в настоящее время исходят от Москвы и Пекина. Картер объявил, что российские и китайские трактовки правил, регулирующих международные взаимодействия, поставили под угрозу "этическую и правовую основу, ориентируясь на которую", руководство ВС Британии принимает решения о начале вооруженного конфликта". Он также добавил, что

"Современная Россия за последние пять лет стала представлять еще больше угрозы Западному миру". "Характер боевых действий развивается и нам важно обсудить, какой облик примет война будущего", – подчеркнул Картер.

Всё чаще полем битвы становятся интернет-площадки, а также ближний космос. Привычная концепция сухопутных и морских сражений безнадежно устарела. В войне будущего информация станет основополагающим фактором.

Генерал также упомянул и Владимира Путина, когда назвал его "величайшим подарком" для НАТО, но зал на это ответил усмешкой.

"Сейчас перед альянсом стоят серьёзные политические проблемы. Путин очень помог нам объяснить необходимость модернизации", – сказал Картер.

Своего коллегу по цеху полностью поддержал тоже участвовавший в этом мероприятии отставной генерал Пентагона и бывший начальник ЦРУ Дэвид Петреус, который сражался вместе с Картером на полях Афганистана. Он заявил, что Китай и "реваншистская Россия" нарушают международные нормы.

Действующий и отставной генералы посетовали, что их главный противник не гнушается дезинформации и скрытых операций. Такой подход приносит много хлопот государствам, которые якобы чтут верховенство закона и действия которых оценивает "суд общественного мнения".

Правда назвать посиделки, на которых выступили соратники по битвам, чисто литературным форумом довольно сложно. Скорее это собрание можно обозначить как некий политический и литературный салон, на котором представители интеллектуальной, политической, военной и других элит английского общества обсуждают политически вопросы, говорят о скандалах, о влиянии известных женщин, об истории, отражаемой в кино и на телевидении, об искусстве и архитектуре, о шпионаже и о надвигающихся на планету туч войны.

Здесь надо вспомнить о том, что Дом Кливеден стал широко известен английской общественности после скандала с военным министром Джоном Профьюмо, когда вскрылась его сексуальная связь с очень привлекательной 19-летней танцовщицей и моделью Кристин Килер. В конце мая 1963 года в Палате общин Великобритании военный министр заявил о неправомочности его обвинений во внебрачной связи. Правда, спустя несколько недель, под напором предъявленных доказательств глава военного ведомства Ее Высочества был вынужден признать свою вину.

Ситуация значительно обострилась после появления в прессе сведений о том, что Килер в этот же период времени имела интимные контакты с помощником военно-морского атташе посольства СССР в Великобритании Евгением Ивановым. По мнению СМИ, она могла передавать информацию, полученную в постели от Джона Профьюмо, своему русскому партнеру. Персонажей этого дела свел вместе модный врач-остеопат и художник Стивен Уорд, имевший доступ в самые высокие круги британского истеблишмента.

Этот скандал серьёзно повредил репутации 65-го премьер-министра Великобритани, который в октябре 1963 года вместе со своим кабинетом был вынужден уйти в отставку. Консервативная партия, в которую входили эти политики, не смогла победить лейбористов на парламентских выборах 1964 года. Джон Профьюмо сумел сохранить брак, продолжительное время занимался благотворительностью и в последние годы жизни был с почётом возвращён в высшее общество. Капитан I ранга Иванов был экстренно отозван на родину. Его жена инициировала развод. Позже он закончил Академию Генерального штаба. После перестройки Иванов написал книгу воспоминаний, дополненную, отредактированную и изданную под названием "Голый шпион" спустя 15 лет после его смерти. Кристин Килер тоже неоднократно публиковала свои мемуары, однако они не вызвали значительного интереса. Стивену Уорду в 1963 году было предъявлено обвинение в сводничестве. Он покончил жизнь самоубийством в день оглашения приговора, приняв большую дозу снотворного.

ОТВЕТЫ РОССИИ

Пресс-служба посольства России в Великобритании, в ответ на за стенания генерала Картера о кибернетической войне, заявила, что британские оборонные структуры придумывают несуществующие угрозы для обоснования увеличения объема военных расходов. "И это вместо того, чтобы объективно существующие мировые проблемы, такие как роль новых информационных технологий в межгосударственном соперничестве, предметно и профессионально обсуждать на международных площадках", – отметили дипломаты.

Они также подчеркнули, что после публикации подобных откровений поставят перед британскими коллегами вопрос о том, насколько сказанное Картером соотносится с официальной позицией Лондона. "Риторика высшего британского военачальника вызывает озабоченность. Фактически он заявляет, что в современных условиях привычная грань между войной и миром стирается, а сам генерал "чувствует себя как на войне" из-за "усиления конкуренции мировых держав и борьбы идей между государствами и негосударственными субъектами", – сказали в посольстве.

Дипломаты выразили удивление по поводу утверждений генерала о том, что, будто бы РФ и КНР своим "толкованием" международных норм ставят под сомнение "этические и правовые основы применения правил ведения вооруженных конфликтов", а Россия при этом "представляет собой более серьезную угрозу, чем пять лет назад".

Ранее в ВС Туманного Альбиона было принято решение о создании подразделения для "противодействия" России в соцсетях. 1 августа английская газета Telegraph сообщила, что так называемая Шестая дивизия призвана воздействовать на общественное мнение и противников Соединенного Королевства, "специализируясь" на информационной войне.

МИД РФ, в свою очередь, заявило, что Москву не испугать подобными подразделениями. Директор департамента по вопросам новых вызовов внешнеполитического ведомства Владимир Тарабрин в интервью РИА Новости заявил, что сообщения о "дивизиях" различного рода носят чисто пропагандистский характер. "Если бы у западных стран имелись реальные намерения вести диалог, они бы об этом не говорили. Поэтому пусть это остается на их совести, а нас "дивизиями" не испугать, мы себя защитим", – подчеркнул он.

Известный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, выступая недавно на политическом ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", высказал свое мнение, по поводу сегодняшних отношений России со странами Запада и, прежде всего, с США.

Он считает, что сегодня американцы, впрочем, как и их союзники, уже не могут иметь безоговорочное лидерство в мире и быть гегемоном, какими они были последние 30 лет. В настоящее время в мире есть только три державы, которые делят первое место, три лидера. Это Россия, США и Китай. "США уже понимают, что гегемоном в одном лице они не могут быть больше. Как и в спорте часто бывает, надо первое место разделить на троих. Первое место у США, у России и у Китая. Просто так уходить с пьедестала американцы не хотят. На сегодня существует только 2 страны в мире, с которыми они готовы сегодня разговаривать на равных. Но США продолжают стремиться развязать третью мировую войну. Мы – Россия, им этого не позволим. Они нами подавятся и Китаем в придачу", – заявил парламентарий.

Он также отметил и тот факт, что большой передел мира и первые попытки англосаксов разрушить нашу страну, начались как раз с "Крымской войны" 1853-1856 годов. Именно тогда они впервые задумали стереть Россию с лица земли, но у них ничего не получилось. Эта была первая большая репетиция.

А сегодня американцы хотят развязать третью мировую войну, но у них это пока не получается. Противостояние России и Запада превратилось в гибридную войну. "Но мы пока лидируем. Мы одержали победу на Ближнем Востоке в Сирии. У нас хорошие отношения с Ираном и Турцией. Американцы там отступили. Они хотели и Украину захапать, тоже не получилось. Борьба будет продолжаться. США не остановятся пока Россия не будет полностью либо стерта с лица земли, либо раздроблена на мелкие кусочки", – заявил Жириновский.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"