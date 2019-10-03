Войти
03.10.2019
Военное обозрение

Бундесвер объяснил необходимость использования мотоциклетных команд

497
0
0

Передача данных, интернет-соединение и сетевые серверы являются основой любой современной связи. Боевые системы сегодня тесно вплетены в цифровые коммуникации. Но что произойдет, когда мир битов и байтов обрушится? Бундесвер объясняет, считая, что застраховал себя от такого случая. Для этого созданы так называемые мотоциклетные команды панцергренадеров.

Источник изображения: topwar.ru

Когда радио или цифровые соединения выходят из строя, мы закрываем разрыв связи

- поясняет гауптфельдфебель Деннис Джон из 92-го учебного батальона.

Как он объясняет, в паре с обер-штабс-ефрейтором Александром Роллом они "вкалывают даже в неблагоприятную погоду". С его слов, "ни один приказ не похож на другой": приходится доставлять карты в бумажном виде, письменные сообщения и флешки с данными через самую сложную местность. При этом в роли средства ориентации выступают лишь карта и компас.

Мы являемся, так сказать, мобильным средством сообщения

- заявил военный.

Когда мотоциклисты передвигаются в рядах маршевой колонны, они занимаются исследованием пути ее движения, фактически выполняя роль разведывательного подразделения.

В настоящее время в качестве средства передвижения выступает BMW F 850 GS весом около 280 кг и мощностью 95 л.с. Мотоцикл снаряжен большим баком емкостью более чем 20 литров. Оператор способен переключать скорость, не выжимая сцепление. Техника всегда действует в паре.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гренада
Проекты
ИТ
Похожие новости
24.05.2019
Голуби Бжезинского
24.10.2017
Украинцы очень классно воюют, есть условие, при котором будут еще лучше — комбат из АТО (Апостроф, Украина)
12.05.2015
Иностранные СМИ о Параде Победы в Москве: Россия показала, что готова к любым опасностям
23.12.2013
Польский пример для Киева
29.04.2013
Совершенствование способов и средств ведения психологических операций вооружённых сил США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 16:47
  • 12
В США засомневались, не начнет ли искусственный интеллект ядерную войну
  • 03.10 16:32
  • 2
Пулемет "Негев" для американского спецназа
  • 03.10 16:22
  • 1
Грузия online (Грузия): Абхазия давно перестала существовать
  • 03.10 16:22
  • 59
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 03.10 16:20
  • 136
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 03.10 15:47
  • 1
Германия увидела "невидимый" F-35
  • 03.10 13:30
  • 1
DF-17: КНР опередила Россию и США в области гиперзвукового оружия?
  • 03.10 13:22
  • 1
Скоростной ракетоплан-разведчик: новый китайский дрон удивил экспертов
  • 03.10 13:16
  • 1
Обед по расписанию: чем кормят в российской армии и каково это на вкус
  • 03.10 13:16
  • 6
Путин попросил Медведева заняться проблемой рентабельности оборонных предприятий
  • 03.10 12:55
  • 8
Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России
  • 03.10 12:50
  • 2
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 03.10 12:35
  • 2
Части специального назначения станут комплектовать контрактниками
  • 03.10 12:04
  • 7
В России могут появиться летающие батареи
  • 03.10 11:20
  • 108
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты