Бундесвер объяснил необходимость использования мотоциклетных команд

Передача данных, интернет-соединение и сетевые серверы являются основой любой современной связи. Боевые системы сегодня тесно вплетены в цифровые коммуникации. Но что произойдет, когда мир битов и байтов обрушится? Бундесвер объясняет, считая, что застраховал себя от такого случая. Для этого созданы так называемые мотоциклетные команды панцергренадеров.

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Когда радио или цифровые соединения выходят из строя, мы закрываем разрыв связи

- поясняет гауптфельдфебель Деннис Джон из 92-го учебного батальона.

Как он объясняет, в паре с обер-штабс-ефрейтором Александром Роллом они "вкалывают даже в неблагоприятную погоду". С его слов, "ни один приказ не похож на другой": приходится доставлять карты в бумажном виде, письменные сообщения и флешки с данными через самую сложную местность. При этом в роли средства ориентации выступают лишь карта и компас.

Мы являемся, так сказать, мобильным средством сообщения

- заявил военный.

Когда мотоциклисты передвигаются в рядах маршевой колонны, они занимаются исследованием пути ее движения, фактически выполняя роль разведывательного подразделения.

В настоящее время в качестве средства передвижения выступает BMW F 850 GS весом около 280 кг и мощностью 95 л.с. Мотоцикл снаряжен большим баком емкостью более чем 20 литров. Оператор способен переключать скорость, не выжимая сцепление. Техника всегда действует в паре.