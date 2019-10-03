Войти
03.10.2019
Военное обозрение

Берлин и Париж пытаются договориться о реализации проекта "танка будущего" MGCS

550
0
0

Франция и Германия вскоре могут прийти к соглашению по совместной программе перспективного танка. Продвижение проекта лоббируют крупные военно-промышленные корпорации Krauss-Maffei Wegmann, Nexter и Rheinmetall. Об этом пишет французское издание La Tribune.

Источник изображения: topwar.ru

Берлин и Париж пытаются прийти к договоренностям, которые должны запустить проект "танка будущего" MGCS, планируемого к постройке совместно двумя государствами. На данный момент основным препятствием к запуску программы остается немецкий Бундестаг (парламент), который должен одобрить сделку.

Проект MGCS (Main Ground Combat System) – "основная наземная боевая система" - предназначен для замены как немецких танков Leopard-2, так и французского AMX-56 Leclerc. Во многом эта программа представляет собой глубокую модернизацию Leopard 2.

Между странами существует несколько поводов для разногласий. В частности, это и процент производства, который возьмет на себя каждый из участников, и уже возникавшие ранее противоречия относительно экспорта технологий в страны, находящиеся в состоянии войны. Политика Германии в последнем вопросе значительно жестко позиции официального Парижа, и трения в этой сфере уже замораживали французские поставки на Ближний Восток: благодаря европейской интеграции многие системы в оружии, производимом Францией, имеют немецкое происхождение.

Важным шагом к появлению нового танка является соглашение, которое вскоре должно быть заключено между тремя подрядчиками проекта, и которое является тонким компромиссом между требованиями всех заинтересованных сторон. Франция требует сохранить 50% рабочей нагрузки на MGCS, в том числе и на проектирование. Для того чтобы добиться равномерного распределения между производителями разных стран, предполагается, что проект будет разбит на более мелкие лоты: таким образом стороны достигнут паритета. Промышленникам, которые наиболее заинтересованы в скорейшем запуске проекта, удалось сформулировать соглашение, которое учитывает все интересы, и сейчас оно передано министерствам оборону двух государств. Предполагается, что в ближайшее время оно будет подписано.

Стоит отметить, что главной проблемой для старта проекта MGCS являлись внутренние разногласия между германскими промышленниками. Ранее программа была заблокирована Бундестагом из-за разногласий участников в распределении их долей. Изначально франко-германские договоренности предлагали разделить постройку в соотношении 50% для Nexter, 25% для Krauss-Maffei и 25% Rheinmetall. Однако между немецкими производителями возникли разногласия в силу того, что каждый из них был заинтересован играть более значимую роль.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
MGCS
Компании
Krauss-Maffei
Nexter
Rheinmetall
Похожие новости
09.11.2018
Наследник "Леопарда": путь к созданию европейского супертанка (Die Welt, Германия)
02.02.2018
Соперник для "Арматы"
16.01.2017
Боевики ИГИЛ разрушили миф о немецких танках
09.06.2016
Как «Армата» повлияла на танковое перевооружение в мире
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 16:47
  • 12
В США засомневались, не начнет ли искусственный интеллект ядерную войну
  • 03.10 16:32
  • 2
Пулемет "Негев" для американского спецназа
  • 03.10 16:22
  • 1
Грузия online (Грузия): Абхазия давно перестала существовать
  • 03.10 16:22
  • 59
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 03.10 16:20
  • 136
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 03.10 15:47
  • 1
Германия увидела "невидимый" F-35
  • 03.10 13:30
  • 1
DF-17: КНР опередила Россию и США в области гиперзвукового оружия?
  • 03.10 13:22
  • 1
Скоростной ракетоплан-разведчик: новый китайский дрон удивил экспертов
  • 03.10 13:16
  • 1
Обед по расписанию: чем кормят в российской армии и каково это на вкус
  • 03.10 13:16
  • 6
Путин попросил Медведева заняться проблемой рентабельности оборонных предприятий
  • 03.10 12:55
  • 8
Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России
  • 03.10 12:50
  • 2
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 03.10 12:35
  • 2
Части специального назначения станут комплектовать контрактниками
  • 03.10 12:04
  • 7
В России могут появиться летающие батареи
  • 03.10 11:20
  • 108
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты