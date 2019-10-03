Берлин и Париж пытаются договориться о реализации проекта "танка будущего" MGCS

Франция и Германия вскоре могут прийти к соглашению по совместной программе перспективного танка. Продвижение проекта лоббируют крупные военно-промышленные корпорации Krauss-Maffei Wegmann, Nexter и Rheinmetall. Об этом пишет французское издание La Tribune.

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Берлин и Париж пытаются прийти к договоренностям, которые должны запустить проект "танка будущего" MGCS, планируемого к постройке совместно двумя государствами. На данный момент основным препятствием к запуску программы остается немецкий Бундестаг (парламент), который должен одобрить сделку.

Проект MGCS (Main Ground Combat System) – "основная наземная боевая система" - предназначен для замены как немецких танков Leopard-2, так и французского AMX-56 Leclerc. Во многом эта программа представляет собой глубокую модернизацию Leopard 2.

Между странами существует несколько поводов для разногласий. В частности, это и процент производства, который возьмет на себя каждый из участников, и уже возникавшие ранее противоречия относительно экспорта технологий в страны, находящиеся в состоянии войны. Политика Германии в последнем вопросе значительно жестко позиции официального Парижа, и трения в этой сфере уже замораживали французские поставки на Ближний Восток: благодаря европейской интеграции многие системы в оружии, производимом Францией, имеют немецкое происхождение.

Важным шагом к появлению нового танка является соглашение, которое вскоре должно быть заключено между тремя подрядчиками проекта, и которое является тонким компромиссом между требованиями всех заинтересованных сторон. Франция требует сохранить 50% рабочей нагрузки на MGCS, в том числе и на проектирование. Для того чтобы добиться равномерного распределения между производителями разных стран, предполагается, что проект будет разбит на более мелкие лоты: таким образом стороны достигнут паритета. Промышленникам, которые наиболее заинтересованы в скорейшем запуске проекта, удалось сформулировать соглашение, которое учитывает все интересы, и сейчас оно передано министерствам оборону двух государств. Предполагается, что в ближайшее время оно будет подписано.

Стоит отметить, что главной проблемой для старта проекта MGCS являлись внутренние разногласия между германскими промышленниками. Ранее программа была заблокирована Бундестагом из-за разногласий участников в распределении их долей. Изначально франко-германские договоренности предлагали разделить постройку в соотношении 50% для Nexter, 25% для Krauss-Maffei и 25% Rheinmetall. Однако между немецкими производителями возникли разногласия в силу того, что каждый из них был заинтересован играть более значимую роль.