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03.10.2019
Военно-промышленный курьер

Российские "Медведи" закрыли акваторию Японского моря

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Источник изображения: vpk-news.ru

На аэродроме морской авиации Тихоокеанского флота "Каменный Ручей" проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ ("Медведь" по кодификации НАТО) по сложным видам лётной подготовки.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, экипажем одного из Ту-142М3 был выполнен вылет на максимальную продолжительность нахождения в воздухе над акваторией Японского моря.

"Летчики дальних противолодочных самолетов решают задачи по поиску, классификации и слежению за подводным лодкам условного противника. Противолодочники тренировались в комплексном применении радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, анализе передаваемой ими информации", - отметили в военном ведомстве.

В Японском море летчики также совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, действия при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Ту-142
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ГосОрВД
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