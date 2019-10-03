Российские "Медведи" закрыли акваторию Японского моря

На аэродроме морской авиации Тихоокеанского флота "Каменный Ручей" проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ ("Медведь" по кодификации НАТО) по сложным видам лётной подготовки.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, экипажем одного из Ту-142М3 был выполнен вылет на максимальную продолжительность нахождения в воздухе над акваторией Японского моря.

"Летчики дальних противолодочных самолетов решают задачи по поиску, классификации и слежению за подводным лодкам условного противника. Противолодочники тренировались в комплексном применении радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, анализе передаваемой ими информации", - отметили в военном ведомстве.

В Японском море летчики также совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, действия при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.