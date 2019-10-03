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03.10.2019
Военно-промышленный курьер

Китай все больше интересуется российскими достижениями в технологии гиперзвукового оружия

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китайская Народная Республика отметила свой юбилей грандиозным военным парадом, на котором в проходящей колонне военной техники китайские военные впервые продемонстрировали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Dongfeng-41 (DF-41) и гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности Dongfeng-17 (DF-17).

Если показанному в Пекине верить, то получается, что именно детище китайской революции - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) первой в мире получила на вооружение собственное китайской разработки гиперзвуковое оружие. 

Сейчас над технологиями гиперзвукового оружия активно работают в США, России, Китае, Австралии, Индии, Франции и Германии. И в этом ряду действительно ли, что именно китайцы опередили всех в гонке самых высокотехнологичных вооружений?

Большинство американских военных экспертов утверждают, что наиболее важной причиной приоритета развития гиперзвуковых технологий в Китае является необходимость противостояния конкретным угрозам безопасности со стороны все более совершенных военных технологий США, включая и гиперзвук разумеется. 

В КНР, впрочем, точно так, как и в России, выражают обеспокоенность тем, что американское гиперзвуковое оружие позволит Соединенным Штатам нанести упреждающий, обезглавливающий удар по китайскому ядерному арсеналу и поддерживающей его инфраструктуре. А развертывание противоракетной обороны США в подобной ситуации сможет ограничить способность Китая нанести ответный удар по американцам.

Одновременно Китай демонстрирует растущий интерес к российским достижениям в технологии гиперзвукового оружия. Показательно, что в КНР провели летные испытания своего гиперзвукового летательного аппарата сразу же спустя несколько дней после того, как Россия испытала свою собственную систему. Американские исследования публикаций в китайских СМИ по теме гиперзвукового оружия показали, что более половины из них содержат ссылки на российские военные программы. Это может свидетельствовать о том, что в Китае рассматривают гиперзвуковое оружие и в региональном контексте. Китайское гиперзвуковое оружие разрабатывают и с оглядкой на усилия Индии в этой области.

До последнего времени в Китае официально так и не объявили об окончательном решении относительно того, каким типом боеприпаса будет оснащен китайский гиперзвуковой носитель - ядерным, или обычным, или способным к двойному применению.

На сегодняшний день Китай обладает мощной научно-исследовательской инфраструктурой, занятой разработкой гиперзвукового оружия. Согласно информации известного еженедельника Jane’s Defence Weekly, Китай вкладывает большие средства в гиперзвуковые наземные испытательные установки.

Eadaily отмечает, что в 2018 году один американский эксперт даже заявил, что в Китае провели в двадцать раз больше гиперзвуковых испытаний, чем в США.

В китайских военных лабораториях имеются испытательные стенды для исследования термостойких компонентов и технологий гиперзвуковых крылатых ракет.

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Страны
Австpалия
Германия
Индия
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США
Франция
Продукция
DF-41
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ГЗЛА
Ядерный щит
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