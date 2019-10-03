Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов стал Героем России по указу президента Владимира Путина.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, отмечая, что документ не опубликован на сайте Кремля, но был подписан еще несколько недель назад.

Чемезов удостоен звания за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны, поясняет федеральный чиновник.

Герою России вручается знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда" и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя России на основании отдельного указа президента может быть установлен его бронзовый бюст.

Если это произойдет, бюст Чемезова появится в городе Черемхово Иркутской области.