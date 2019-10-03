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03.10.2019
Военно-промышленный курьер

Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов стал Героем России по указу президента Владимира Путина.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, отмечая, что документ не опубликован на сайте Кремля, но был подписан еще несколько недель назад.

Чемезов удостоен звания за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны, поясняет федеральный чиновник.

Герою России вручается знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда" и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя России на основании отдельного указа президента может быть установлен его бронзовый бюст.

Если это произойдет, бюст Чемезова появится в городе Черемхово Иркутской области.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
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8 комментариев
№1
03.10.2019 10:00
Цитата, q
Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России
Среди Героев Советского Союза:

Александр Матросов
Алексей Маресьев
Зоя Космодемьянская
Виктор Талалихин
и многие другие Герои с Большой буквы
0
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№2
03.10.2019 10:39
Цитата, q
Сергей Чемезов стал Героем России
Есть куда еще расти

0
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№3
03.10.2019 11:01
За что? За то что просит у государства 350 млрд рублей субсидий? В кругу этих существ принято, не задумываясь об отношении к содеянному,  дарить друг другу (как подельникам) то "Заслуги перед Отечеством", то "Андрея Первозванного", ну а "Героя" выход тоже в разряд побрякушек перевели. Стыдно. Существа не знают цену Награды.
+1
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№4
03.10.2019 11:14
Это у которого квартира напротив Кремля?
+1
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№5
03.10.2019 11:24
Цитата, ОсА сообщ. №2
Цитата, q

    Сергей Чемезов стал Героем России

Есть куда еще расти



Только на заднице место осталось
+2
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№6
03.10.2019 12:50
Оригинал.

+1
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№7
03.10.2019 12:52
Цитата, forumow сообщ. №6
Оригинал.

Тоже не хило. Такой  вес на себе носить не каждый мужик сдюжит
0
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№8
03.10.2019 12:55
Это броня. Судя по китайским блокбастерам, генералы у них лезут в самое пекло, воюя на манер былинных богатырей и супергероев. Даже непонятно - на кой прочие войска...?
Корейские не отстают...
0
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