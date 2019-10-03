Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России
Источник изображения: vpk-news.ru
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов стал Героем России по указу президента Владимира Путина.
Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, отмечая, что документ не опубликован на сайте Кремля, но был подписан еще несколько недель назад.
Чемезов удостоен звания за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны, поясняет федеральный чиновник.
Герою России вручается знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда" и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя России на основании отдельного указа президента может быть установлен его бронзовый бюст.
Если это произойдет, бюст Чемезова появится в городе Черемхово Иркутской области.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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8 комментариев
№1
vpkman
03.10.2019 10:00
Цитата, q
Главе "Ростеха" присвоили звание Героя РоссииСреди Героев Советского Союза:
Александр Матросов
Алексей Маресьев
Зоя Космодемьянская
Виктор Талалихин
и многие другие Герои с Большой буквы
0
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№3
Филипп
03.10.2019 11:01
За что? За то что просит у государства 350 млрд рублей субсидий? В кругу этих существ принято, не задумываясь об отношении к содеянному, дарить друг другу (как подельникам) то "Заслуги перед Отечеством", то "Андрея Первозванного", ну а "Героя" выход тоже в разряд побрякушек перевели. Стыдно. Существа не знают цену Награды.
+1
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№5
Tornado
03.10.2019 11:24
Цитата, ОсА сообщ. №2
Цитата, q
Сергей Чемезов стал Героем России
Есть куда еще расти
Только на заднице место осталось
+2
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№7
Tornado
03.10.2019 12:52
Цитата, forumow сообщ. №6
Оригинал.
Тоже не хило. Такой вес на себе носить не каждый мужик сдюжит
0
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