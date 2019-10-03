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03.10.2019
Вестник Мордовии

Боевики подорвали аналоги бронеавтомобилей "Рысь". Что из этого вышло

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В минувший понедельник в столице Сомали - Могадишо террористы совершили нападение на три бронеавтомобиля Iveco LMV, в которых находились военнослужащие из Италии.

Взрыв произошел в стороне от техники. У одной из машин сильно повреждена передняя часть, в частности сорван капот.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В результате диверсии два бронеавтомобиля выведены из строя, но военные не пострадали. Сообщается также о ранении трех гражданских лиц.

Находящиеся на вооружении российской армии "Рыси" близки по конструкции этой технике, однако есть и некоторые различия. Отправленная в Сомали модификация более совершенная. Как видно по фото, у машины серьезно доработаны двери, они усилены и их трудней сорвать взрывной волной, что происходило у ранних версий в Афганистане.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Также пулеметчик на крыше имеет бронированный щит, который до сих пор не установлен на российских "Рысях".

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Италия
Россия
Сомали
Продукция
Рысь LMV
Компании
Iveco
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