Боевики подорвали аналоги бронеавтомобилей "Рысь". Что из этого вышло
Источник изображения: Фото: "Отвага2004"
В минувший понедельник в столице Сомали - Могадишо террористы совершили нападение на три бронеавтомобиля Iveco LMV, в которых находились военнослужащие из Италии.
Взрыв произошел в стороне от техники. У одной из машин сильно повреждена передняя часть, в частности сорван капот.
Источник изображения: Фото: "Отвага2004"
В результате диверсии два бронеавтомобиля выведены из строя, но военные не пострадали. Сообщается также о ранении трех гражданских лиц.
Находящиеся на вооружении российской армии "Рыси" близки по конструкции этой технике, однако есть и некоторые различия. Отправленная в Сомали модификация более совершенная. Как видно по фото, у машины серьезно доработаны двери, они усилены и их трудней сорвать взрывной волной, что происходило у ранних версий в Афганистане.
Источник изображения: Фото: "Отвага2004"
Также пулеметчик на крыше имеет бронированный щит, который до сих пор не установлен на российских "Рысях".
Дмитрий Лемешко
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