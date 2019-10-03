Исполнилось 85 лет со дня образования ТАНТК им. Г.М. Бериева

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева. На переднем плане стоит базовый противолодочный самолет Ил-38Н авиации ВМФ России, рядом с ним самолет ДРЛО А-50 ВВС России, на заднем плане с флагом на киле китайский военно-транспортный самолет Ил-76.

ЦАМТО, 2 октября. Исполнилось 85 лет со дня образования конструкторского бюро, носящего имя выдающегося авиаконструктора, создателя уникальных гидросамолетов Георгия Михайловича Бериева. Сообщение, посвященное юбилейной дате, размещено на сайте ПАО "ОАК".

Центральное конструкторское бюро морского самолетостроения было создано 1 октября 1934 года. Конструкторами ТАНТК создано более 30 типов летательных аппаратов различного назначения, многие из которых строились серийно, здесь же в Таганроге.

Всему миру стали известны самолеты МБР-2, Бе-6, Бе-10, Бе-12, крупнейший в мире реактивный самолет-амфибия А-40 "Альбатрос", самолет-амфибия нового поколения Бе-200. На гидросамолетах и самолетах-амфибиях, созданных в разные годы ТАНТК, установлено 288 мировых авиационных рекордов. Создание этих уникальных самолетов закрепило за нашей страной мировой приоритет в области гидросамолетостроения.

"Разработка и создание такой техники – уникальная компетенция конструкторского бюро имени Георгия Бериева, которая позволила нашей стране стать одной из мировых лидеров в сфере гидроавиации. Самолеты-амфибии всегда будут актуальны для решения самых разных задач – от борьбы с пожарами и спасения людей до обеспечения обороноспособности страны. Накопленный конструкторский и инженерный опыт, использование современных передовых решений и цифровых технологий, позволит развивать гидросамолетостроение в нашей стране и сохранить ведущее место в мире", – сказал, обращаясь к коллективу предприятия, генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.

Сегодня ТАНТК им. Г.М.Бериева специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Важной составляющей деятельности предприятия остается и капитальный ремонт самолетов авиации ВМФ России и Дальней авиации российских ВВС.

Один из флагманских продуктов предприятия – самолет-амфибия нового поколения Бе-200, серийное производство которого освоено в Таганроге с 2016 года. Уникальные характеристики самолета позволяют использовать его в целях пожаротушения, а также для оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, мониторинга окружающей среды, также рассматривается возможность создания версии для пассажирских перевозок.

"Сегодня мы создали прекрасный инженерный и производственный коллектив, который работает над освоением серии новейших самолетов Бе-200, создании его модификаций и разработке новых гидросамолетов. Бе-200 имеет высокий экспортный потенциал и вызывает интерес у иностранных заказчиков. Для освоения его производства мы полностью модернизировали предприятие и обеспечили его экономическую устойчивость. Сегодня ТАНТК получил новый импульс развития в рамках транспортного дивизион ОАК, головным предприятием которого является Авиационный комплекс Ильюшина", – сказал генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

Коллектив ТАНТК им. Г.М.Бериева с 85-летним юбилеем поздравил генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От себя лично и от имени Объединенной авиастроительной корпорации поздравляю вас с юбилеем конструкторского бюро, носящего имя выдающегося авиаконструктора Георгия Михайловича Бериева – создателя уникальных гидросамолетов!

Разработка и создание такой техники – ваша уникальная компетенция, которая позволила нашей стране стать одной из мировых лидеров в сфере гидроавиации. Самолеты-амфибии всегда будут актуальны для решения самых разных задач – от борьбы с пожарами до спасения людей на воде.

За десятилетия со дня образования Центрального конструкторского бюро морского самолетостроения накоплен уникальный конструкторский и инженерный опыт создания гидросамолетов. Самолеты-амфибии используются для охраны морских рубежей, вносят свой вклад в обеспечение обороноспособности страны.

Сегодня ваш конструкторский и производственный коллектив, продолжая традиции бериевской инженерной школы, создает самолеты-амфибии нового поколения Бе-200. Это самолеты-спасатели, участвовавшие в тушении пожаров по всему миру. Благодаря этому мы наблюдаем очевидный интерес к самолету зарубежных партнеров.

Поздравляю уважаемых ветеранов и коллектив ТАНТК им. Г.М. Бериева с праздником! Ваши уникальные компетенции, инженерный талант и приверженность своему предприятию – слагаемые успешного развития. Желаю Вам и Вашим семьям доброго здоровья и благополучия!"

Материал размещен в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".