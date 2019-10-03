Видео: экипаж B-52 надел смешные очки от ядерного взрыва
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Впервые в новейшей истории США телеоператор оказалсь на борту стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, отрабатывавшего полет в условиях ядерного нападения.
Во времена холодной войны США постоянно держали в боевой готовности некоторое количество B-52 с термоядерными бомбами в оружейных отсеках. В случае ядерного нападения они должны были взлететь раньше, чем баллистические ракеты начнут стирать Соединенные Штаты с лица земли, и отправиться делать то же самое с городами противника.В 90-х дежурство прекратилось, но навык пилоты ВВС США отрабатывают до сих пор.
В ролике показаны прибытие экипажа к самолету по сигналу тревоги , запуск двигателей (неожиданно дымный - впрочем, F-22 Raptor тоже заводится "по-тепловозному"), взлет и запуск дальней крылатой ракеты JASSM. Пилоты работали в специальных масках, защищающих глаза от последствий ядерного взрыва.
Антон Валагин
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