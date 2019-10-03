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03.10.2019
ТАСС

Минпромторг планирует в октябре заключить контракт на разработку аналога Ан-2

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Многоцелевой самолет Ан-2. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру".

Самолет создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует заключить контракт на разработку модернизированного аналога легкомоторного самолета Ан-2 в первой декаде октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Контракт с победителем конкурса планируется заключить в первой декаде октября", - сообщили в ведомстве.

В конце августа Минпромторг сообщил, что новый легкий самолет создадут в России на основе разрабатываемого многоцелевого турбовинтового самолета ТВС-2ДТС ("Байкал"), который должен прийти на смену Ан-2.

Самолет создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров.

"Байкал" разрабатывается Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Чаплыгина. Планировалось, что производить его будут на Улан-Удэнском авиазаводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"). Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Производство Ан-2 было прекращено в СССР в 1971 году, до 2002 года самолет также выпускался в Польше.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Минпромторг РФ
У-УАЗ
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