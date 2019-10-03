США обещают локализацию производства истребителей F-21 в Индии

Концерн "Локхид Мартин" из США сделал предложение индийскому руководству, в соответствии с которым Нью-Дели в состоянии создать в стране площадку по производству боевых самолетов F-21. Требуется лишь одно – выбрать данную машину в ходе реализации программы по приобретению 114 истребителей общей стоимостью 18 млрд. долл.

Источник изображения: topwar.ru

Lockheed Martin уже плотно работает с индийскими производителями. Так, в следующем году планируется начать закупку крыльев для F-16 у совместного предприятия, расположенного в Хайдарабаде. Опытный образец данной продукции изготавливается. При этом здесь уже выпускаются хвостовое оперение для военно-транспортного самолета C-130J и кабины для вертолетов Sikorsky.

Индия будет подключена к крупнейшей в мире системе истребительной авиации

- обещают в LM, указав, что в настоящее время всего эксплуатируется 3 тыс. единиц F-16, а рынок их послепродажного обслуживания составляет 165 млрд. долларов.

В случае, если Нью-Дели откажется от российского МиГ-35 и французского "Рафаля" в пользу F-21, данное сотрудничество получит дополнительный импульс. Так, как указывают в "Локхид Мартин", к выпуску американского истребителя планируется подключить 400 местных компаний. Как отмечается, это будет означать глубокую локализацию производства.

F-21 - это модернизация истребителя F-16. В Индии многие к возможному контракту с США в плане приобретения именно этих самолётов относятся скептически, считая, что нужно приобретать более современные истребители.