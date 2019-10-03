Rheinmetall выполнит основную часть работ по производству танков и САУ для Венгрии

Германская группа Rheinmertall сообщила 30 сентября 2019 года, что получила подрядный контракт стоимостью около 300 млн евро от германской же компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на выполнение основной части работ по производству для Венгрии 44 основных танков Leopard 2A7+ и 24 cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52.

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Напомним, что KMW 19 декабря 2018 года в Будапеште подписала контракт с министерством обороны Венгрии на поставку 44 танков Leopard 2A7+ и 24 cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52. Танки и САУ должны быть новой постройки. Также в поставку войдут 12 танков Leopard 2A4 из наличия для использования в качестве учебных, 13 грузовых автомобилей MAN HX и TGS, боеприпасы, запасные части и обоудование. Стоимость контракта составляет более 160 млрд венгерских форинтов (около 500 млн евро), Поставка должна быть произведена с 2021 по 2025 годы. Тем самым Венгрия станет 19-м эксплуатантом танков семейства Leopard 2 в мире.

Теперь Rheinmertall сообщает, что по подряду с KMW на ее долю придется большая часть работ. Rheinmertall изготовит основное вооружение (120-мм танковые пушки Rh120 L55A1 и 155-мм/52 гаубицы), системы управления огнем, а также бронекорпуса для заказанных Венгрией танков Leopard 2A7+ и 24 cамоходных гаубиц PzH 2000. Для САУ PzH 2000 группа Rheinmertall изготовит также ходовые части.

Для KMW и Rheinmertall контракт на поставку танков Leopard 2A7+ и САУ PzH 2000 Венгрии стал первым контрактом на производство и поставку новых танков cемейства Leopad 2 и данных САУ после контракта 2013 года на поставку 62 танков Leopard 2A7+ и 24 САУ PzH 2000 Катару, реализованного в 2015-2017 годах. Таким образом, венгерский контракт дает возможноcть cохранить производственную линию по выпуску танков Leopard 2 в Германии.

Rheinmertall также заявила, что модифицированная 120-мм танковая пушка Rh120 L55A1 успешно завершила сертификационные испытания в конце 2017 года, и что с середины 2018 года серийные пушки этой модификации поставляются двум странам для установки на танки семейства Leopard 2.

Пушка L55A1 разрабатывалась Rheinmetall с 2004 года в инициативном порядке, но с правительственным финансированием, и является дальнейшим развитием устанавливаемой на Leopard 2A6/А7 пушки L55 с длиной ствола в 55 калибров. Cообщалось, что пушка L55A1 должна иметь повышенное допустимое давление в канале ствола (700 МПа против 670 МПа у L55) и живучесть ствола в 1500 выстрелов (неясно каким снарядом), и оснащается измененным эжектором и усиленной противооткатной системой К900. Хотя такое повышение давления не имеет значения для существующих бронебойных подкалиберных снарядов DM53 (начальная скорость 1750 м/сек, давление в канале ствола при выстреле 575 МПа) и DM63/63A1 (начальная скорость 1720 м/сек) к пушке L55, однако оно должно быть использовано для повышения могущества создаваемого Rheinmetall перспективного 120-мм бронебойного подкалиберного снаряда КЕ2020, планируемого к принятию на вооружение около 2022 года. За счет применения нового порохового заряда, улучшенной аэродинамической формы и "бескобальтового" вольфрамового сердечника, поражающая способность снаряда КЕ2020 должна быть примерно на 20 процентов большей, чем у DM63/63A1. Также пушка L55A1 способна вести огонь осколочно-фугасными снарядами DM11 с программируемыми взрывателями.