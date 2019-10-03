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03.10.2019
Известия.ru

Экс-стратег Пентагона призвал осознать "опасность" России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Неспособность Вашингтона увидеть в России величайшую опасность грозит господству Америки на мировой арене, заявил бывший военный стратег Пентагона, полковник ВВС в отставке Терри Томпсон.

В своей статье для The Washington Times он пишет о том, что США следует пересмотреть свою стратегию в отношении "всё более взрывоопасной" Москвы, которая со своими ядерными запасами является "величайшей опасностью" для Америки.

По мнению Томпсона, после развала СССР Россия "была понижена до статуса страны-раздражителя", однако сейчас она больше не "раздробленное образование" и, согласно исследованию Принстонского университета, может уничтожить США, ведь риск ядерного конфликта вырос.

При этом эксперт утверждает, что Москва разрабатывает тактики и технологии для сведения на нет "преимущества" американских вооруженных сил и ищет любые возможности извлечь выгоду из слабостей США.

"Вашингтон должен закрыть брешь, которую могут использовать русские", — пишет Томпсон.

Одной из главных стратегических ошибок он называет использование Штатами российских ракетных двигателей РД-180 для космических миссий.

"Продолжая использовать двигатель РД-180 без создания какой-либо конкурентоспособной альтернативы, Америка, по сути, безропотно уступает контроль над своей космической программой (президенту РФ) Владимиру Путину. Нельзя допустить, чтобы эта зависимость сохранялась", — предупреждает Томпсон.

По его словам, программа National Security Space Launch (NSSL), предложенная Белым домом, обязывает американские компании создать собственные двигатели к 2022 году. Однако пока есть заминки с реализацией плана, что, уверен Томпсон, опасно для США.

6 сентября председатель американского комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия и Китай являются самыми большими угрозами для космических сил США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
РД-180
Персоны
Путин Владимир
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