Названа дата последнего пуска ракеты "Рокот"

Пуск базовой версии ракеты-носителя "Рокот" состоится 29 ноября с космодрома Плесецк. По словам первого замгендиректора АО "Спутниковая система "Гонец" Олега Химочко, этот запуск станет последним для ракет данной модели.

Запланировано, что "Рокот" выведет на орбиту три спутника связи системы "Гонец" №24, №25 и №26.

"Дата пуска — 29 ноября, но может произойти перенос на 20–29 декабря", — цитирует Химочко ТАСС.

В настоящее время готовится отправка спутников на космодром. Даже в случае переноса запуска их доставят в уже запланированное время.

Ранее в Минобороны отмечали, что эксплуатация ракеты "Рокот" в интересах военного ведомства была завершена 30 августа. До конца этого года состоится последний пуск этой ракеты по линии "Роскосмоса".

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" была создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый запуск состоялся в 2000 году.

1 октября сообщалось, что "Роскосмос" в 2020 году вдвое сократит пуски пилотируемых кораблей "Союз" к Международной космической станции.