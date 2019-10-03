Последний запуск базовой версии ракеты "Рокот" запланирован на 29 ноября

Может произойти перенос на 20-29 декабря, отметил также первый замгендиректора АО "Спутниковая система "Гонец" Олег Химочко

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Эксплуатация ракет-носителей "Рокот" базовой версии может завершиться 29 ноября запуском с космодрома Плесецк трех спутников связи системы "Гонец", сообщил ТАСС первый замгендиректора АО "Спутниковая система "Гонец" Олег Химочко.

"Дата пуска - 29 ноября, но может произойти перенос на 20-29 декабря", - сказал Химочко, уточнив, что решение - переносить запуск или нет - будет принято в ближайшие дни.

По его словам, компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС, предприятие - изготовитель аппаратов "Гонец") готовит спутники к отправке на космодром. "Даже если будет перенос пуска на месяц, для них [ИСС] это никакой роли не играет", - отметил Химочко.

Ракета "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ" в рамках последнего пуска должна вывести на орбиту космические аппараты связи "Гонец" №24, №25 и №26.

Ракета-носитель "Рокот"

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, эксплуатация ракеты "Рокот" в интересах военного ведомства была завершена 30 августа с запуском в космос спутника военного назначения. До конца этого года ожидается последний пуск этой ракеты по линии Роскосмоса. Далее военное ведомство планирует перейти на модернизированный вариант носителя.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготавливается Центром имени М. В. Хруничева. Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.

Система связи "Гонец"

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.