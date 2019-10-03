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03.10.2019
Lenta.ru

Су-57 улучшили контейнером

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Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Размещенный на подвеске под левым крылом истребителя пятого поколения Су-57 (под воздухозаборником) подвесной контейнер может способствовать наращиванию ударных возможностей самолета для поражения наземных целей, например, нахождению и отслеживанию целей, а также подсветке боеприпасов, заявил "Взгляду" военный эксперт Антон Лавров.

"Увеличение разрешающей способности, улучшение оптики, улучшение стабилизации изображения и лазерного подсвета — в таких направлениях могут модернизировать подвесные контейнеры целеуказания истребителей", — сказал газете специалист.

В сентябре фотографы Вадим Савицкий и Александр Мартынов опубликовали в сети фотографию Су-57 с подвесным контейнером неизвестного ранее типа.

В том же месяце Лавров заявил, что совместное использование Су-57 и тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник" позволит сократить номенклатуру вооружений первого.

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