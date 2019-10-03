Грузия online (Грузия): Абхазия давно перестала существовать

Эксперт грузинского издания, комментируя подписание Москвой и Сухумом соглашения о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии, используя антироссийскую риторику, в духе грузинской пропаганды утверждает, что цель России — не оказание помощи независимой республике, а якобы постепенное ее поглощение.

23 августа в Москве состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу с "министром обороны независимой республики" Абхазия Мирабом Кишмария, на которой обсуждалось дальнейшее военное сотрудничество.

На встрече было подписано ранее разработанное соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил оккупационного режима Абхазии за счет дополнительного финансирования из бюджета Российской Федерации. Надо отметить, что данное соглашение заключается на последующие 3 года с возможностью пролонгации на аналогичный срок неограниченное количество раз.

Сергей Шойгу подчеркнул, что российская военная база "является гарантом стабильности" Абхазии. Войсковые формирования, созданные силами РФ, включают органы центрального управления, сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, подразделения специального назначения (всего - более двух тысяч человек).

Редакция "Грузия online" попросила дать оценку происходящему независимого эксперта Гочу Гварамию.

Грузия online: Какова реальная цель Москвы размещения военной базы РФ на территории Абхазии?

Гоча Гварамия: Тут речь идет о модернизации ВС самого оккупационного режима Абхазии, а не о размещении российских войск… Войска России там и так присутствуют и в несколько раз превышают по количеству абхазские силы. Они в 1992-93 годах непосредственно принимали участия в боевых действиях на стороне тогда еще сепаратистских сил. После завершения боевых действий эти же войска активно пособничали, и в некоторых эпизодах даже принимали участие в этнической чистке грузинского мирного населения.

Начиная с 1994 по август 2008 года прикрываясь миротворческим мандатом российские войска, осуществляя политический план Кремля, переговорный процесс по урегулированию конфликта практически завели в тупик. После августовских событий, нарушая все существующие законы международного права, признав независимость Абхазии, из "миротворцев" официально стали оккупационными войсками. Так что они никуда не уходили.

Что же касается самого договора, то он является неким усовершенствованием уже существующего. Первый такой договор был подписан в сентябре 2008 года, следующие - в апреле 2009 и в ноябре 2014 годов. Примечательно, что несмотря на разные названия все эти договоры под видом "двустороннего стратегического партнерства" в основном подразумевают полную интеграцию оккупированной Абхазии в российское законодательное пространство. Более того, маскируясь стандартами составления международных документов, Россия практически с согласия оккупационного режима Абхазии присваивает ее. Такой обширный документ большинство не читает. В основном население довольствуется тем, что слышит от уст "первых лиц" "государства", а в нюансы не вникает.

- Все-таки вернемся к "нашему" соглашению……

- Как раз к этому идем… Подписанное 23 августа соглашение в Москве является претворением в жизнь ранее подписанных договоров. Если вникнуть в основную суть этих "международных документов", то легко можно убедиться, что Москва без всяких тяжб присваивает Абхазию и превращает ее в часть России. Так как соглашение "о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии" касается сугубо военной сферы, рассмотрим ключевые вопросы именно в этом ракурсе. Тут достаточно привести пункт, касающиеся о недвижимости военной инфраструктуры. Статья 3 данного соглашения гласит: "Право собственности на объекты недвижимого имущества, приобретенные и (или) построенные Российской Федерацией в интересах вооруженных сил Республики Абхазия, принадлежит Российской Федерации, при этом Республика Абхазия обеспечивает юридическое оформление права собственности Российской Федерации на указанные объекты недвижимого имущества в соответствии с законодательством Республики Абхазия".

Получается, что все недвижимое имущество, которое будет приобретено в рамках данного соглашения, является собственностью РФ.

"Стороны" так же договариваются о сроках действия данного соглашения: "Настоящее соглашение действует в течение 3 лет и автоматически продлевается на последующие 3-летние периоды, если ни одна из сторон не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме другую сторону не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального или любого последующего периода его действия о своем намерении прекратить его действие".

Однако, если учесть реальность, то это соглашение будет действовать до тех пор, пока Россия будет оккупировать Абхазию.

Что же касается самой "армии" оккупационного режима, то тут тоже можно с уверенность сказать, что эта "армия", которая насчитывает не более 2 тысяч человек, перестанет быть собственностью Абхазии. Дело в том, что "модернизация" абхазской армии подразумевает оснащение современной техникой и вооружением, которое требует соответствующий штатный персонал как офицеров, так и обслуживающего персонала. Навряд ли такой подготовленный персонал имеется в абхазской армии. Тем более, когда с учетом предыдущих договоров уже созданный объединенный контингент, а также сами абхазские формирования, практически находятся в подчинении Южного федерального округа МО России, можно смело сказать, что у самой "независимой Абхазии" нет никакой собственной армии.

- Можно ли назвать независимым государство, более чем на 50% финансируемое бюджетом РФ, за счет которого происходит содержание, модернизация и обучение вооруженных сил Абхазии.

- Как уже говорил выше, ни о какой независимости речь не идет. Если внимательно перечитать все упомянутые договоры, то становится ясно, что Абхазия уже практически является частью Южного округа Российской Федерации. Тут еще стоит отметить, что совсем недавно под обещаниями осуществления международных авиасообщений, небо "независимой Абхазии" включили в воздушное пространство Ростова. Так что небо уже отобрали у абхазов. Абсолютно все сферы - системы здравоохранения и образования, пенсионная политика, система оплаты труда, экономические, правоохранительные и банковские структуры, судебно-исполнительная система, абсолютно все интегрирована под законодательную систему России. Остается лишь дождаться, когда в Кремле примут окончательное решение присоединить всю систему жизнеобеспечение к российской.

Так что, говоря об объемах финансовых поступлений из российского бюджета, смело можно сказать, что это мнимая цифра 50% реально является 100%-ой. Россия реально в Абхазии финансирует саму себя, так как ко всему в придачу, жители "независимой Абхазии" в реальности являются гражданами России. Если подытожить, то получается - с одной стороны все мировое сообщество признает территориальную целостность Грузии и независимой Абхазии как таковой нет на мировой карте, а с другой стороны, как видим, Россия, нарушая все существующие статьи международного права, практически присоединила оккупированную территорию Абхазии к Южному фокругу РФ. Так что нет никакой "независимой Абхазии", есть только черная дыра, где кремлевскими чиновниками отмываются миллиарды рублей из российского бюджета.

- Как отразится модернизация вооруженных сил оккупированной территории на политических взаимоотношениях между Россией и Грузией?

- Чтобы оценивать политические отношения, в первую очередь они должны быть. После августовских событий 2008 года в политических отношениях между Грузией и Россией есть всего лишь т. н. "женевский формат". Восстановление дипломатических отношений возможно лишь при одном условии - Россия должна отозвать официально свое незаконное признание независимости оккупированных ею территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона; вывести оккупационные войска на место их постоянной дислокации и окончательно и бесповоротно признать суверенитет Грузии в международно признанных ее границах. Так что модернизация т. н. "абхазской армии" в грузино-российских политических отношениях ничего не меняет. Единственное что можно предположить, это то что якобы Россия планирует вывести официальные военные части, расположенные вне Бомборской военной базы в Гудауте, а абхазские военные формирования перестроить под свой лад как в вооружении, так и по личному составу. В последствии получим все те же российские войска, только называться будут они "Вооруженные силы Республика Абхазия".

Так что в политическом плане ничего не меняется. Более того, если проанализировать последние заявления министра иностранных дел РФ Лаврова, то по сути можно сказать, что в Кремле по сей день стараются перенести проблемы с больной головы на здоровую. Встречу с его коллегой Грузии Залкалиани он преподнес всему миру так, как будто грузинская сторона стоя на коленях умоляла устроить эту встречу, когда реально все произошло совсем на оборот. Как известно, посредником в политических отношениях Грузии и России является Швейцария. Именно через представителей этой страны в ООН грузинская сторона получила предложение устроить встречу с делегацией России и поговорить напрямую. Ясно, что швейцарская сторона по своей инициативе такое предложить не могла. Грузия такую инициативу не выдвигала. Выходит, что именно Россия и есть инициатор этой встречи. А что касается возобновления авиасообщений, то этот вопрос так же является головной болью России, а не Грузии. Грузия от этого запрета ничего не потеряла - потеряла только лишь Россия. Давая оценку действиям России, хочется процитировать русского классика Николая Васильевича Гоголя (заранее извиняюсь, так как это цитата относиться только лишь политике Кремля, а не к каждому русскому человеку) - "Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает".

- Стоит ли опасаться новых попыток оккупации грузинской территории в связи с модернизацией военной техники и изменений в кадровом составе на территории Абхазии?

- С оккупированной Абхазии таких опасений нет. Тут огромную роль играет сам рельеф - между оккупированной и остальной территориями Грузии протекает река Энгури, и эти территории соединены всего лишь двумя мостами, непригодными для перемещения боевой техники. Хотя заданный вопрос имеет смысл быть заданным, так как политика Кремля в отношении Грузии, на ко всему региону Кавказа остается неизменным - Россия хочет восстановить полный контроль над кавказским регионом, утерянным при развале Советского Союза.

Цель - воспрепятствовать осуществлению трансконтинентальных глобальных проектов, какими являются восстановление старого "Шелкового пути" (Китай - Ближний Восток - Грузия - Турция - Европа) и прокладки нового (Китай - Средняя Азия - Каспий - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа), а также прокладки среднего звена этих проектов - через Грузию по Черному морю к Румынии, Болгарии и Украине с дальнейшим маршрутом на Запад. При осуществлении этих проектов Россия теряет свою функцию быть эксклюзивным поставщиком в Европу не только энергоносителей, но и что самое главное перестает быть единственных транспортным наземным коридором для грузоперевозок по всему континенту. В результате Кремль потеряет рычаги давления на Запад. Именно поэтому Россия регион Кавказа, и не только, превратила в пороховую бочку с тлеющим фитилем. Если по карте обозначить все горячие точки, то легко убедиться, что все они расположены именно по маршрутам этих глобальных проектов.

В этом контексте нельзя не сказать пару слов об оккупации Крыма. Если посмотреть на карту Черного моря, то получается - оккупировав Абхазию и Крым, Россия, имея всего лишь мизерную долью собственной акватории, практически за счет оккупированных территорий контролирует все Черное Море. Акватория Абхазии дает возможность кораблям Черноморского флота РФ находиться на постоянном дежурстве максимально близко к Турции, а Крым, являясь основной опорой, перекрывает все море, оставляя всего лишь малую полосу странам - членам НАТО проходить близ своих акваторий.

Конечно, некоторые зададутся вопросом - а что же с Новороссийском? Интересно то, что единственная гавань на Черном море, которая замерзает на некоторое время зимой, является Новороссийск. А Крым на Черном море занимает слишком выгодное стратегическое положение. С этого полуострова практически контролируется все Черное море. Тут самое интересное то, что на Черном море не российский флот представляет самую большую угрозу, а береговые системы нападения и обороны Черноморского флота России. Крым после оккупации практически напичкан всякими разными системами ПВО, наземными противокорабельными как наступательными, так и оборонительными системами дальнего радиуса действия. Стоит отметить, что военно-морские порты рельефом полуострова прикрыты от систем обнаружения возможного противника.

А ведь Россия могла без всякого кровопролития иметь добрососедские отношения со всеми ее соседями, не чиня им козни и учитывая их справедливые и законные собственные национальные интересы. И когда из Кремля слышны заявления о сдерживании продвижения НАТО к границам России, может сперва хорошо покопаются своей памяти - кто и по какой причине заставил этим странам поменять геополитический вектор в сторону НАТО. Хотя, когда читаешь русских классиков, как они характеризуют сущность "Руси Московской", то перестаешь удивляться всему происходящему. А этих изречений, которые веками не видели света, найти сегодня в бездонном интернете не составляет труда. Процитирую вырезку из записки Алексея Толстого: "… Русь - Московская. Это Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ярость. Эта Московская Русь издавна была, есть и будет полным отрицанием всего европейского и заклятым врагом Европы".

Вероника Аксенова