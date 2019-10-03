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03.10.2019
Известия.ru

США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Gleb Garanich

США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн. Об этом 1 октября сообщило агентство Bloomberg.

Конгресс после утверждения Госдепартамента одобрил поставку Украине 150 ракет и двух установок Javelin. По данным агентства, соответствующее официальное заявление со стороны американских властей последует чуть позже.

После госпереворота в 2014 году Украина активизировала военное сотрудничество с Штатами. Американцы приступили к военной помощи Киеву сразу после начала силовой операции в Донбассе. В 2017 году США одобрили поставки оружия Украине, включая Javelin. Администрация бывшего американского лидера Барака Обамы, несмотря на просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. В свою очередь, Россия считает, что это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.

В июне этого года сенат конгресса США одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине, в том числе на покупку летального оружия. В августе временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал о просьбе Киева продать больше Javelin.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Персоны
Барак Обама
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