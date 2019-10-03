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03.10.2019
bmpd.livejournal.com

Концерн ВКО "Алмаз–Антей" идет в топливно-энергетическую отрасль

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АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" cообщает, что на проходящем в Санкт-Петербурге с 1 по 4 октября 2019 года IX Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) представляет готовые технические решения, разработанные в интересах развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также свои производственные возможности для перспективных разработок в этой сфере.

Подводная фонтанная арматура (натурный опытный образец) производства дочернего предприятия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - Нижегородского завода имени 70-летия Победы - в интересах структур РАО "Газпром", в экспозиции IX Петербургского международного газового форума. В России аналогов нет.. В 2019 году планируется завершение испытаний. На начальном этапе будет производиться два изделия в год (стоимость на этом этапе на 10-15% ниже зарубежных аналогов). С выходом на полную мощность стоимость будет ниже зарубежных аналогов уже до 25%. Санкт-Петербург, 01.10.2019 (с) АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

"Уже сегодня "Алмаз - Антей" является брендом, объединяющим в себе широчайший ряд эксклюзивных для России производственно-технологических компетенций. В рамках диверсификации Концерн провел всестороннюю подготовку к выходу на гражданские рынки: совершены внутренние изменения, приняты основополагающие стратегические документы и решения", - сообщил генеральный директор Концерна Ян Новиков.

В рамках специализированной экспозиции "Импортозамещение в газовой отрасли" Концерн демонстрирует натурные образцы оборудования системы подводной добычи углеводородов (в том числе фонтанную арматуру, систему доступа в скважину, систему подводных колонных головок и инструмент), освоение производства которого проводится в рамках импортозамещения на одном из крупнейших дочерних предприятий холдинга - Нижегородском заводе 70-летия Победы.

Посетители стенда Концерна ВКО "Алмаз - Антей" могут ознакомиться с информацией о деятельности и возможностях холдинга: на светодиодных экранах демонстрируются видеоматериалы о технологических возможностях Концерна, о возможностях компании в сфере научных исследований, разработок, конструирования, производства, сервисного обслуживания, продвижения и сбыта продукции.

Кроме того, на стенде Концерна представлены: натурный образец горизонтального оппозитного поршневого компрессора NG-2/2, макет системы подводной добычи углеводородов с интерактивным сопровождением для каждого из элементов, а также уникальное решение для автоматизации технологических процессов в нефтегазовой отрасли на основе машиносчитываемой маркировки (включая прослеживаемость насосно-компрессорных труб в процессе эксплуатации и нефтегазопроводных труб в процессе диагностики и нанесения защитных покрытий).

Заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Александр Ведров рассказал, что основной задачей работы делегации Концерна на Форуме будет являться представление холдинга в качестве надежного индустриального партнера в России для предприятий, учреждений и организаций любой формы собственности.

"Мы приглашаем всех заинтересованных лиц подавать заявки на совместную деятельность по разработке и производству оборудования для ТЭК", - отметил Александр Ведров.

Он уточнил, что на ПМГФ холдинг будет представлен широкой аудитории именно как разработчик, производитель и поставщик современной продукции для ТЭК. Однако на примере кластера ТЭК потенциальные заказчики и партнеры предприятия смогут получить информацию о возможностях Концерна по реализации готовых технических решений и возможных перспективных разработок не только в этой области, но и практически в любой другой сфере.

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В составе холдинга - более 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров, на которых трудятся в общей сложности около 130 тысяч человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

Натурный опытный образец подводной фонтанной арматуры производства дочернего предприятия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - Нижегородского завода имени 70-летия Победы, в экспозиции IX Петербургского международного газового форума. Санкт-Петербург, 01.10.2019 (с) АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

Подводная фонтанная арматура (макет) производства дочернего предприятия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - Нижегородского завода имени 70-летия Победы, в экспозиции IX Петербургского международного газового форума. Санкт-Петербург, 01.10.2019 (с) АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

Система доступа в скважину производства дочернего предприятия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - Нижегородского завода имени 70-летия Победы - в интересах структур РАО "Газпром", в экспозиции IX Петербургского международного газового форума. Санкт-Петербург, 01.10.2019 (с) АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

Поршневой оппозитный двухступенчатый компрессор (серийный образец) производства дочернего предприятия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - Нижегородского завода имени 70-летия Победы - в интересах структур РАО "Газпром", в экспозиции IX Петербургского международного газового форума. Санкт-Петербург, 01.10.2019 (с) АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

Демонстрация натурного опытного образца подводной фонтанной арматуры производства дочернего предприятия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - Нижегородского завода имени 70-летия Победы - председателю правления, генеральному директору АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Я.В. Новикову. Санкт-Петербург, 01.10.2019 (с) АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
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