Дрон — в строй: "Орлан-30" найдет цели для артиллерии

В следующем году на вооружение Российской армии поступит уникальный беспилотный комплекс "Орлан-30". Об этом "Известиям" рассказали источники в Минобороны. Перспективный БПЛА — последняя модель из семейства самого массового отечественного дрона "Орлан". Новинка уже прошла проверку в Сирии и на недавних международных учениях "Центр-2019". Дрон оборудован модернизированной оптико-электронной системой, а также специальным комплексом наведения. Его использование в боевых условиях, по мнению военных экспертов, серьезно повысит эффективность артиллерии и авиации.

В следующем году на вооружение Российской армии поступит уникальный беспилотный комплекс "Орлан-30". Об этом "Известиям" рассказали источники в Минобороны. Перспективный БПЛА — последняя модель из семейства самого массового отечественного дрона "Орлан". Новинка уже прошла проверку в Сирии и на недавних международных учениях "Центр-2019". Дрон оборудован модернизированной оптико-электронной системой, а также специальным комплексом наведения. Его использование в боевых условиях, по мнению военных экспертов, серьезно повысит эффективность артиллерии и авиации.

Высокоточный наводчик

"Орлан-30" может вести разведку целей и выдавать их точные координаты с помощью глобальных систем навигации ГЛОНАСС и GPS. Лазерная "подсветка" объектов будет использоваться при стрельбе корректируемыми артиллерийскими снарядами, а также при наведении высокоточных авиационных бомб, уточнили собеседники "Известий" в Минобороны. По их словам, "тридцатка" хорошо зарекомендовала себя как во время боевого крещения в Сирии, так и в рамках маневров "Центр-2019".

В начале августа военное ведомство разместило на своем сайте видеозапись, сделанную в Сирии. На ней спрятанный под мостом пикап террористов уничтожается минометной миной. При этом догадаться, какой именно дрон корректировал огонь артиллерии, невозможно — название БПЛА в титрах не значится, а сам беспилотник в кадр не попал. Однако сразу несколько источников "Известий" отметили, что ролик с работой "Орлана-30" (хотя и без указания на новый аппарат) уже официально опубликован в Сети.

Появление в войсках нового дрона серьезно повысит эффективность стрельбы высокоточными боеприпасами, а также точность ударов управляемыми авиабомбами, считает военный эксперт Антон Лавров.

— Достигнуть снайперской меткости артиллерии поможет лазерная "подсветка" целей, — рассказал "Известиям" эксперт. — "Орланам-30" предстоит плотно работать с тяжелой артиллерией. Например, с 240-мм минометами "Тюльпан", в арсенале которых есть управляемые мины "Смельчак". А артиллерийские системы калибра 152 мм используют корректируемые снаряды семейства "Краснополь". Полут этих боеприпасов на конечном участке корректируется с помощью лазерной отметки цели.

Незаменим "Орлан-30" и в случае применения корректируемых авиабомб — более дешевых, чем ракеты, боеприпасов, которые широко использовались в Сирии.

Под крылом "Орлана"

Внешне новый дрон напоминает своего предшественника, БПЛА "Орлан-10". Однако его стартовая масса около 30 кг, почти в два раза больше, чем у "десятки". Этот беспилотник может летать на расстояние до 300 км от пункта управления при крейсерской скорости в 150 км/ч. Продолжительность полета — более пяти часов. Такие характеристики позволяют вести эффективную разведку далеко за линией фронта.

Исполнение модульной архитектуры при создании дрона позволяет менять полезные нагрузки и варьировать состав бортового оборудования. Беспилотник будет запускаться в полет с помощью катапульты, что поможет использовать его с небольших площадок и экономить топливо. Любой БПЛА может работать в качестве ретранслятора для остальных машин.

Мощные "Тюльпаны"

Самая мощная артсистема, с которой придется работать новым дронам, — самоходные 240-мм минометы "Тюльпан", поступившие на вооружение армии в начале 1970-х. Они разрабатывались для поражения групповых бронированных целей, пусковых установок и артиллерийских систем, находящихся на огневых позициях. Комплекс может уничтожать пункты управления и связи, а также мосты, переправы и долговременные оборонительные сооружения.

Корректируемые снаряды позволяют с минимальным расходом снарядов уничтожать отдельные пулеметные гнезда, танки и бронетранспортеры. Причем характеристики артиллерийских систем дают возможность со снайперской меткостью накрывать цели далеко в тылу врага. Дальность стрельбы "Тюльпанов" — не менее 20 км.

Благодаря мобильности, дальности стрельбы и возможности поражения объектов на обратных склонах гор и в укрытиях система активно использовалась в Афганистане. Ее часто задействовали для уничтожения подземных укреплений, штабов и укрепрайонов моджахедов. "Тюльпаны" могут стрелять корректируемыми минами "Смельчак" с фугасным зарядом весом 135 кг.

Кроме того, БПЛА "Орлан-30" могут работать с корректируемыми 152-мм снарядами "Краснополь", которые используются при стрельбе самоходными артиллерийскими установками "Акация" и "Мста", а также Д-30 и другими буксируемыми орудиями. Дальность полета такого боеприпаса — 20 км.

Сейчас заканчивается разработка целой линейки БПЛА для Вооруженных сил. Армия готовится принять на вооружение более тяжелые, чем "Орлан-30", беспилотники. В настоящее время проходят активные испытания отечественных дронов "Альтаир" массой до 5 т и "Охотник" массой до 20 т, выполненного по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий.