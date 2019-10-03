DF-17: КНР опередила Россию и США в области гиперзвукового оружия?
Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина
Проходивший в Пекине военный парад, посвященный 70-летию образования КНР, заставит сильно задуматься военных и политиков во многих странах мира. Особенно тех, у кого какие-то проблемы и недопонимание с китайских руководством.
Среди новинок, продемонстрированных на этом широкомасштабном мероприятии, многие военные эксперты обратили внимание на ракетные комплексы средней дальности DF-17 с гиперзвуковыми боевыми блоками.
Судя по количеству пусковых установок, то речь идет уже о серийном производстве. Ранее неоднократно сообщалось, что в КНР проходили успешные испытания такого оружия.
В России сейчас завершаются испытания ракетного комплекса "Авангард", но это межконтинентальная система. В то же время США очень сильно отстали в разработке гиперзвуковых систем, и им понадобятся годы и большие материальные затраты, чтобы догнать.
Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина
Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина
Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина
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