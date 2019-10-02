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02.10.2019
Независимое военное обозрение

Армия Поднебесной способна воевать в любой точке земного шара

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Ракеты DF-21D
Китайская противокорабельная баллистическая ракета DF-21D.
Источник изображения: errymath.blogspot.ru

Американская ПРО бессильна против китайских ракет

В Пекине на площади Тяньанмэнь прошел военный парад в честь празднования 70-й годовщины со дня образования КНР. В нем приняли участие более 15 тыс. военнослужащих Народной освободительной армии Китая (НОАК). Была продемонстрирована передовая военная сухопутная и воздушная техника. Впервые публике были представлены межконтинентальные и гиперзвуковые ракеты и новейшие тяжелые ударные дроны, исполненные по технологии стелс.

Военные эксперты отмечают быстрый рост китайской военной мощи. Подчеркивается, также, что НОАК получило смертоносное оружие, способное топить американские авианосные корабельные группы. В частности, на параде были представленны: противокорабельная крылатая ракета YJ-18A и противокорабельная баллистическая ракета среднего радиуса действия Dongfeng-21D (DF-21D), способная уничтожать морские цели в радиусе 1500 км и получившая прозвище "убийца авианосцев". Кроме того, была показана ракета DF-26 ее еще называют "убийца Гуама" (имеется ввиду база ВМС США на острове Гуам). Зрители увидели и гиперзвуковую ракету DF-17.Профессор Японского университета Нихон, генерал-майор сил самообороны Японии в отставке Нодзому Йошитоми сказал, что DF-17 сводит на нет эффективность региональной системы противоракетной обороны, которую создают Соединенные Штаты и Япония.

Колонну ракетной техники на параде замыкали 16 подвижных установок межконтинентальных баллистических ракет DF-41, способных наносить удары по территории США. Китайские СМИ отметили, что 40% продемонстрированной на параде техники и вооружений являются новыми образцами. Подчеркивается, что все показанные экземпляры находятся на вооружении НОАК. Впрочем, эксперты предположили, что какой-то мере это не так. Например, тяжелый ударный беспилотник Gongji-1 провезли на грузовике, вместо его полетной демонстрации. Напоминаем, что данный образец является окончательной версией перспективного сверхзвукового дрона Sharp Sword, чьи фотографии уже демонстрировались публике ранее.

Были показаны и другие новинки: самолеты-танкеры, служащие для дозаправки в воздухе и вертолет Z-20, очень напоминающий американский геликоптер UH-60 Black Hawk.

Аналитики подчеркивают, что изменения в вооружении и структуре НОАК свидетельствую о смещении приоритетов военно-политического руководства в Пекине от защиты китайских границ к способности экспедиционных сил защищать обширные коммерческие и дипломатические интересы страны во всех уголках земного шара.

Многие говорили, что демонстрация силы была напоминанием Соединенным Штатам и их союзникам о том, как далеко зашло развитие НОАК.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Продукция
DF-21
DF-26
DF-41
UH-60
Z-20
Проекты
Авианосец
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