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02.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Индия попросила у США понимания по вопросам покупки С-400

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости . Евгений Одиноков

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар выразил надежду на то, что власти США поймут, почему для Индии важна покупка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Индия приняла решение по С-400, мы обсуждали это с американским правительством. Я обоснованно уверен в силе моего убеждения. Моей надеждой будет, что люди поймут, почему для нас важна эта сделка", – сказал министр в ответ на вопрос о готовности Индии к возможным последствиям такой покупки, передает ТАСС.

Ранее Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику.

Напомним, вопрос поставок С-400 обсуждался на встрече президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди во Владивостоке.

8 сентября вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Индия получит С-400 в течение 18-19 месяцев, в строгом соответствии с графиком.



Анастасия Воробьева

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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