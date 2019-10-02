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02.10.2019
Военное обозрение

National Interest объяснил, зачем Россия собирается строить МиГ-41

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В американских СМИ вышла очередная статья, посвящённая развитию советской военной техники. Автором статьи в журнале The National Interest о развитии перехватчиков выступил Чарли Гао, известный и своими предыдущими вариантами анализа в военно-технической сфере.

МиГ-31

Источник изображения: topwar.ru

По словам автора издания, Россия сегодня реанимировала перехватчик МиГ-31, который способен "покрывать" огромные территории при осуществлении патрулирования. В привычном для NI формате российский самолёт получил дополнительный "эпитет", став "перехватчиком-убийцей (уничтожителем)".

В статье рассказывается, как в СССР шли к созданию истребителей-перехватчиков. Рассматриваются проекты самолётов Ту-28 и Ту-128, которые, как отмечает Гао, стали фундаментом для реализации программы по созданию более современных авиационных машин, приспособленных для перехвата скоростных целей.

Из материала:

Но их конструкция в итоге устарела, так как Hustler B-58 (первый в мире сверхскоростной дальний бомбардировщик), который находился на вооружении в США в то время, мог опередить их. Однако МиГ-25 также находился в стадии разработки. Этот самолет стал бы окончательным вариантом высотного перехватчика. Его вооружили ракетами Р-40, и он был готов защищать рубежи Советского Союза.

В августе 2018 года, как пишет автор материала в американском журнале, в России было объявлено о начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективного перехватчика нового поколения, который призван заменить МиГ-31. Автор разъясняет для чего Россия планирует строить такой самолёт.

Речь идёт о перспективном авиационном комплексе дальнего (высотного) перехватчика ПАК ДП. В РФ перспективный самолёт обозначается как МиГ-41.

Чарли Гао отмечает, что это "интересное" решение:

Ведь (у России) уже существует истребитель Су-57 (изначально ПАК ФА), который, в принципе, может играть ту же роль, что и МиГ-31. У него мощный радар, он может выходить на сверхзвук без форсажа, он вооружён современными ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности.

Но, как пишет автор материала, у Су-57 дальность полёта меньше, чем у МиГ-31. Могла бы восполнить пробел дозаправка в воздухе, "но российские власти считают, что ПАК ДП всё же необходим".

В статье отмечается, что ПАК ДП может использовать широкий функционал более ранних модификаций высотных перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31. При этом перспективный самолёт сможет нести больше по массе вооружения – прежде всего, ракет класса "воздух-воздух" большой дальности, включая гиперзвуковые. Также автор считает, что проект МиГ-41 в России реализуется, так как власти хотят сохранить наследие "МиГа" в рамках ОАК.

Из материала:

А кроме того, причина реализации проекта связана с тем, что для ВВС России могут понадобиться перехватчики перспективных БПЛА. Хотя ПАК ФА (Су-57) быстр, но это всё-таки шаг назад по скорости в сравнении с МиГ-31 (…). России может понадобиться самолет, который действительно может расширить границы скорости, чтобы перехватить цели и обеспечить безопасность своего воздушного пространства.

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Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-25
МиГ-31
ПАК ФА
Компании
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