Спутник "Ломоносов" поймал несколько "аномальных" космических лучей

Их энергия превышает пределы, которые устанавливает теория

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Инструменты космического аппарата "Ломоносов" поймали сразу несколько космических лучей сверхвысоких энергий, которые выходят за пределы допустимого с точки зрения современной астрофизики. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор НИИ ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк.

"Ультрафиолетовый телескоп, установленный на борту "Ломоносова", дал интересные результаты. Нам удалось выделить сигнал, связанный с космическими лучами предельно высоких энергий. По нашим оценкам, их энергия превышает те пределы, которые предсказывает теория Грайзена-Зацепина-Кузьмина", - рассказал собеседник агентства.

Под этим термином ученые понимают количество энергии - около восьми джоулей, которую может иметь нейтрино или космический луч, который движется к Земле от далеких галактик. Разогнанная материя, которая "нарушает" этот предел, начинает взаимодействовать с микроволновым фоновым излучением, своеобразными отголосками Большого взрыва, формировать новые частицы и терять энергию.

Сегодня физики ожесточенно спорят о том, могут ли нейтрино и другие частицы не соблюдать этот предел, наблюдая за самыми энергетическими космическими лучами при помощи ряда наземных и космических детекторов, таких как международная антарктическая нейтринная обсерватория IceCube и российско-американский проект ANITA.

Космические пределы

Три года назад к этим наблюдениям присоединился российский научный спутник "Ломоносов", который оснащен высокочувствительным гамма-телескопом ТУС. Этот прибор может улавливать вспышки света, которые порождают лучи сверхвысоких энергий, которые проходят через атмосферу Земли или ее окрестности. Практически сразу после запуска он начал фиксировать потенциальных "нарушителей" предела Грайзена-Зацепина-Кузьмина.

"Важно понимать, что это предварительный результат. Мы зафиксировали всего несколько событий, о которых мы можем сказать, что это точно космические лучи. Все остальное - фон кратковременных вспышек света в атмосфере, и нужно уметь корректно отделять его от полезного сигнала", - подчеркнул ученый.

По его словам, пока российские исследователи смогли точно измерить угол влета в атмосферу и вычислить энергию только для одной подобной частицы. Эти замеры подтвердили, что она превышает предел, который устанавливает теория. Дальнейшие наблюдения покажут, насколько эти оценки корректны с научной точки зрения, уточнил Панасюк.

Если подозрения ученых подтвердятся, то теоретикам придется искать объяснения тому, как возникают эти лучи. К примеру, некоторые космологи считают, что существование лучей указывает на то, что темная материя, загадочная невидимая субстанция, которая составляет большую часть массы всех галактик, нестабильна по своей природе.

Ее распады порождают подобные частицы сверхвысоких энергий, а также другие феномены, следов которых ученые пока не нашли. Соответственно, наблюдения на "Ломоносове" и на прочих обсерваториях, которые заняты поисками космических лучей, помогут проверить, так ли это на самом деле.