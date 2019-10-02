Politico: военные поставки США спасли Украину

"Скандал с военной помощью для Украины, вооруженные силы которой только начали превращаться в более оснащённую и профессиональную силу, снова показал, насколько эта страна зависит от Америки", пишет портал Politico.

Источник изображения: topwar.ru

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США выделили Киеву имущества на 1,5 миллиарда долларов в период с 2014 года. И временное прекращение помощи президентом Дональдом Трампом стало большой проблемой для этой страны.

Украина никогда не была бы там, где она есть ныне, без значимой поддержки со стороны Соединенных Штатов (вот уж поистине - прим. "ВО"). Всё, что мы делали, чтобы обучить их вооруженные силы, их Национальную гвардию, повысить профессионализм и снизить уровень коррупции, было критически важно

- говорит Эштон Картер, который занимал пост министра обороны у президента Барака Обамы с 2015 по 2017 год.

До получения поддержки украинские военные были в плачевном состоянии

- полагает Мария Омеличева, профессор стратегии национальной безопасности в Университете национальной обороны Пентагона, который специализируется на регионе.

Кроме того, по ее словам, помощь дала важный психологический эффект, ощущение того, что США приходят на выручку Киеву. "Эти поставки буквально спасли Украину".

Политическая борьба торпедирует спасительные поставки

Теперь прекращение помощи переросло во внутриполитическую схватку, основанную на утверждениях, что президент Трамп использовал военные поставки как рычаг, чтобы подтолкнуть правительство Украины к расследованию деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Киев остался без самого необходимого для ведения боевых действий. Подавляющее большинство средств, выделенных при поддержке двухпартийных организаций в Конгрессе, уходило на приобретение такого оснащения, как снайперские винтовки; гранатометы; контрбатарейные радары; системы управления и связи; приборы ночного видения; медицинское оборудование; а также на обучение персонала и материально-техническое обеспечение.

Президент Украины Владимир Зеленский особенно заинтересован в приобретении новых противотанковых ракет Javelin для борьбы с российскими танками и прочей бронетехникой. Эту тему он затронул во время своего телефонного разговора 25 июля с Трампом, того самого, который ныне находится в центре американского расследования в деле импичмента.

Тем не менее, Трамп приказал заморозить военную помощь для Украины в размере 390 миллионов долларов США, уже выделенной в рамках бюджетов Пентагона и Государственного департамента.

P.S. Сегодня стало известно о том, что украинский спецпредставитель в контактной группе поставил свою подпись под документом, который называют "формулой Штайнмайера".