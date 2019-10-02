В сети появилось видео неуставных отношений в армии Франции

В сети появился ролик, который демонстрирует неуставные отношения во французской армии. Возможно, для представителей ультралиберальной среды в России эта публикация станет откровением, ведь, по глубокому убеждению этих лиц, элементы "дедовщины" и неуставщины могут проявлять себя исключительно в российских Вооружённых силах.

Источник изображения: topwar.ru

В ролике демонстрируется то, как французских "чёрных беретов", если уместно такое слово, "поздравляют" в том числе с получением очередного звания. Или с прибытием в часть. С позволения сказать, "церемония", проводится в спальном расположении одной из войсковых частей.

Лица, одетые в гражданскую одежду – судя по всему младшие командиры – сначала "церемониально" приветствуют явившихся, а затем наносят удары военнослужащим мужчинам в область груди, чтобы знак, обозначающий воинское звание "крепко держался". В отсутствии знака, обозначающего звание, "сойдёт и пуговица" (эмблема подразделения). Нечто из серии уходящего в прошлое в российской армии "пробить душу/фанеру".

Удары наносятся не только кулаком (причём вовсе не постановочно, а в полную силу), но и коленом – в грудь.

И самое мерзкое, удары достаются и военнослужащим-женщинам. Одну из них бьют рукой в области шеи – и снова даже не пытаясь как-то снижать силу удара.

В этой связи возникает вопрос: а как же быть с правами человека во Франции? Кстати, сегодня президент этой страны Эммануэль Макрон, пришедший на заседание ПАСЕ, упрекнул Россию (а вместе с ней Турцию) в недостаточной защите прав человека. Стоило бы в ПАСЕ продемонстрировать г-ну Макрону этот ролик - ролик о том, что происходит в армии, у которой он является верховным главнокомандующим.