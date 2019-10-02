Российский телескоп на МКС через неделю начнет наблюдения за молниями

Также с его помощью ученые будут наблюдать за "световыми взрывами" - новым явлением, которое недавно обнаружили российские астрономы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ультрафиолетовый телескоп, установленный в начале сентября на борту Международной космической станции (МКС), поможет раскрыть природу молний и загадочных "световых взрывов" в атмосфере Земли. Первые наблюдения начнутся в следующий понедельник, сообщил ТАСС директор НИИ ядерной физики имени Скобелицына МГУ (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк.

"Мы сделали огромный шаг в исследовании взрывных процессов в верхних слоях атмосферы благодаря запуску "Ломоносова" (российского научного спутника для исследований верхней атмосферы, - прим. ТАСС). Мы обнаружили ряд вещей, которые не укладываются в стандартную теорию, описывающую формирование этих разрядов электричества", - рассказал Панасюк.

До недавнего времени физики считали, что при накоплении отрицательных зарядов в облаке между ним и поверхностью возникает электрическое поле. Когда оно достигает определенного порога, возникает так называемый "пробой", и появляется молния.

В начале текущего десятилетия благодаря исследованиям российских физиков выяснилось, что картина на самом деле сложнее. Оказалось, что в рождении молний участвуют космические лучи, которые выступают в качестве своеобразного детонатора для формирования новых разрядов электричества в атмосфере.

"Стандартные модели говорят о том, что электричество интенсифицируется во время грозовой активности. Мы не видим гроз или молний, а открыли мощнейшие вспышки света, своеобразные "световые взрывы". Поэтому мы считаем, что это новое явление, которое требует отдельного изучения", - отметил ученый.

Земля в иллюминаторе

Как отметил Панасюк, эту задачу будет решать новый ультрафиолетовый телескоп, "УФ-атмосфера" (mini-EUSO), созданный российскими учеными при участии японских и итальянских инженеров и физиков. Его недавно доставили на борт МКС и установили у одного из иллюминаторов, которые направлены в сторону Земли.

Этот прибор, по словам физика, будет решать те же самые задачи, что и его "собрат" на борту спутника "Ломоносов", однако при этом новая версия телескопа обладает более высокой чувствительностью. Ученые рассчитывают получить первые данные уже на следующей неделе, когда этот телескоп начнет наблюдения за атмосферой.

Исследователи надеются отправить на борт МКС еще один телескоп, КЛПВЭ (Космические лучи предельно высоких энергий), который продолжит дело "Ломоносова" и "УФ-атмосферы".

Как отметил ученый, КЛПВЭ будет гораздо более серьезным проектом - диаметр зеркала телескопа составит 3,5 метра. Он будет изучать не только молнии, но и космические лучи сверхвысоких энергий, за которыми также наблюдал "Ломоносов". Его запуску, как ранее сообщали СМИ, могут помешать разногласия между NASA и Роскосмосом, а также отсутствие подходящих для этого грузовых космических кораблей.