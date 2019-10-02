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02.10.2019
Военно-промышленный курьер

Отряд кораблей Балтийского флота взял курс на Индийский океан

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сторожевик "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" в дальний поход отправились в соответствии с планом международной деятельности Министерства обороны. На борту находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты БФ.

Во время похода отряд кораблей Балтфлота впервые примет участие в морской части российско-индийских учений "ИНДРА-2019", которые с 10 по 19 декабря пройдут в Индийском океане, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Флагман отряда "Ярослав Мудрый" предназначен для решения широкого круга задач. Он способен обеспечить оборону оперативного соединения флота от кораблей и подводных лодок. Сторожевик оснащен современными образцами оружия, в числе которых противокорабельный ракетный комплекс "Уран", зенитные ракетный и ракетно-пушечные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, радиолокационное и противолодочное вооружение. На "Ярославе Мудром" базируется палубный вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ка-27
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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