Отряд кораблей Балтийского флота взял курс на Индийский океан

Сторожевик "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" в дальний поход отправились в соответствии с планом международной деятельности Министерства обороны. На борту находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты БФ.

Во время похода отряд кораблей Балтфлота впервые примет участие в морской части российско-индийских учений "ИНДРА-2019", которые с 10 по 19 декабря пройдут в Индийском океане, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Флагман отряда "Ярослав Мудрый" предназначен для решения широкого круга задач. Он способен обеспечить оборону оперативного соединения флота от кораблей и подводных лодок. Сторожевик оснащен современными образцами оружия, в числе которых противокорабельный ракетный комплекс "Уран", зенитные ракетный и ракетно-пушечные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, радиолокационное и противолодочное вооружение. На "Ярославе Мудром" базируется палубный вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)