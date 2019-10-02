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02.10.2019
WarSpot

Гигант между небоскрёбов

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Источник изображения: warspot.ru

Зачастую звёздами авиашоу являются лёгкие и манёвренные самолёты, но не в Австралии. Вчера, 30 сентября, пресс-служба австралийских ВВС опубликовала видео из кабины военно-транспортного самолёта C-17A Globemaster, летавшего между домами в Брисбене.

Ежегодно в Брисбене проходит фестиваль Sunsuper Riverfire. В этом году изюминкой мероприятия стал самолёт C-17A Globemaster, пролетевший над городом на предельно низких высотах. В сети можно найти множество эффектных кадров и видео громадного транспортника над городом, но на официальной съёмке от ВВС Австралии этот полёт можно увидеть глазами пилотов.

Полёт C-17A Globemaster над Брисбеном

С-17 — стратегический военно-транспортный самолёт, разработанный компанией McDonnell Douglas, позже вошедшей в состав корпорации Boeing. Первый полёт С-17 совершил 15 сентября 1991 года, а на вооружение ВВС США поступил в июле 1993 года. Самолёт может перевозить грузы весом до 77,5 т или до 102 полностью экипированных десантников. Максимальная скорость воздушного судна составляет 833 км/ч, высота полёта — 13 715 м. Самолёты этой модели активно используются военно-воздушными силами стран НАТО и стран-союзниц США. В ноябре прошлого года корпорация Boeing прекратила выпуск С-17. За время производства было выпущено 270 этих самолётов, последним заказчиком С-17 стали военно-воздушные силы Катара.

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Страны
Австpалия
Катар
США
Продукция
C-17
Компании
Boeing
MD Helicopters
Проекты
NATO
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