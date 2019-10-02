The Daily Mail (Великобритания): бойцы тюремного спецназа проходят суровый отбор за право носить краповый берет
Испытания бойцов спецназа ФСИН на право ношения крапового берета проходят на пределе человеческих возможностей. Это состязание впечатлило английских читателей, некоторые из которых предупреждают: посмотрите на этих медведей, разве их можно сравнить с нашими неженками? А другие добавляют: даже не пытайтесь захватить Россию.
- За желанный символ престижа военнослужащие спецназа сражаются в Республике Мордовия
- Испытания включают в себя бег по пересеченной местности, 12-минутные боксерские поединки и демонстрацию навыков стрельбы.
- Преодолеть полосу препятствий мешает "группа психологического воздействия", изрыгая оскорбления.
- Лучшие бойцы тюремного спецназа приняли участие во всеросссийских испытаниях в Республике Мордовии, чтобы заслужить право носить краповый берет.
За содержание преступников под стражей в России отвечает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
Каждый год группы претендентов съезжаются на изнурительные тренировочные испытания, которые проходят на пределе человеческих возможностей. Лучшие награждаются правом носить краповый берет. В российских тюрьмах находится почти 500 тысяч заключенных, и задача ФСИН - держать их под контролем. Жестокие до кровожадности испытания на выносливость начинаются с восьмикилометрового забега по пересеченной местности. Испытуемым приходится преодолевать болота по грудь в воде и уклоняться от града пуль.
Словно этого недостаточно, рядом с соискателями бежит группа психологического воздействия, швыряющая грязью и сыплющая оскорбления [в адрес участников] для проверки на стойкость.
Затем бойцы демонстрируют свое мастерство владения боевым оружием и лишь после этого достигают заключительной стадии отсева, ее еще называют "двенадцатью минутами ада".
Для этого придется выстоять четыре раунда по три минуты против обладателя крапового берета.
Комментарии читателей:
Pax Orbis
Всем напоминание: даже не пытайтесь захватить Россию!
Adam in the garden
Тюрьма - это единственное, что у русского государства получается хорошо. Сразу понятно, какие у них приоритеты.
Wchenchou
Ну русские и сильны.
annondn
Как медведи.
Galahad
Российские тюремщики круче, чем армия половины Евросоюза.
Dan
У меня для них есть работенка в Палате общин.
ColtT
Смахивает на тренировку парашютного полка (элитное подразделение ВДВ Великобритании - прим. перев.).
Anony Mous
Значит, бояться русских у меня теперь есть уважительная причина!
hundoblaster
С водкой можно больше вытерпеть.
Romeo16
Уж лучше носить простой берет, чем пройти через такое.
Hayley.fay
Получается, их обстреливают боевыми? Чур, я пас.
Zavayo Brenzunda
Тюрьмы в России - самое важное. Пусть все подыхают с голоду, но тюрьма чтоб была!
Top of the Mornin
Заголовок странный. Я думал, будет "Российские спецназ тренируется для захвата Великобритании, с ними лично Путин".
William
Ну и как прикажете защищать нашу страну с новым поколением неженок и нытиков? У них на уме одни микроагрессии и политкорректность, и они даже не могут решить, в какой туалет им ходить.
Five Trick Pony
А можно отправить наших малолетних преступников на перевоспитание в Россию? Этакий выйдет аутсорсинг.
Даррен Бойл (Darren Boyle)
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