Войти
02.10.2019
ИноСМИ

The Daily Mail (Великобритания): бойцы тюремного спецназа проходят суровый отбор за право носить краповый берет

271
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ. Экзамен на право ношения крапового берета.
Источник изображения: Александр Кряжев/РИА Новости

Испытания бойцов спецназа ФСИН на право ношения крапового берета проходят на пределе человеческих возможностей. Это состязание впечатлило английских читателей, некоторые из которых предупреждают: посмотрите на этих медведей, разве их можно сравнить с нашими неженками? А другие добавляют: даже не пытайтесь захватить Россию.

  • За желанный символ престижа военнослужащие спецназа сражаются в Республике Мордовия
  • Испытания включают в себя бег по пересеченной местности, 12-минутные боксерские поединки и демонстрацию навыков стрельбы.
  • Преодолеть полосу препятствий мешает "группа психологического воздействия", изрыгая оскорбления.
  • Лучшие бойцы тюремного спецназа приняли участие во всеросссийских испытаниях в Республике Мордовии, чтобы заслужить право носить краповый берет.

За содержание преступников под стражей в России отвечает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).



Каждый год группы претендентов съезжаются на изнурительные тренировочные испытания, которые проходят на пределе человеческих возможностей. Лучшие награждаются правом носить краповый берет. В российских тюрьмах находится почти 500 тысяч заключенных, и задача ФСИН - держать их под контролем. Жестокие до кровожадности испытания на выносливость начинаются с восьмикилометрового забега по пересеченной местности. Испытуемым приходится преодолевать болота по грудь в воде и уклоняться от града пуль.

Словно этого недостаточно, рядом с соискателями бежит группа психологического воздействия, швыряющая грязью и сыплющая оскорбления [в адрес участников] для проверки на стойкость.

Затем бойцы демонстрируют свое мастерство владения боевым оружием и лишь после этого достигают заключительной стадии отсева, ее еще называют "двенадцатью минутами ада".

Для этого придется выстоять четыре раунда по три минуты против обладателя крапового берета.

Комментарии читателей:

Pax Orbis

Всем напоминание: даже не пытайтесь захватить Россию!

Adam in the garden

Тюрьма - это единственное, что у русского государства получается хорошо. Сразу понятно, какие у них приоритеты.

Wchenchou

Ну русские и сильны.

annondn

Как медведи.

Galahad

Российские тюремщики круче, чем армия половины Евросоюза.

Dan

У меня для них есть работенка в Палате общин.

ColtT

Смахивает на тренировку парашютного полка (элитное подразделение ВДВ Великобритании - прим. перев.).

Anony Mous

Значит, бояться русских у меня теперь есть уважительная причина!

hundoblaster

С водкой можно больше вытерпеть.

Romeo16

Уж лучше носить простой берет, чем пройти через такое.

Hayley.fay

Получается, их обстреливают боевыми? Чур, я пас.

Zavayo Brenzunda

Тюрьмы в России - самое важное. Пусть все подыхают с голоду, но тюрьма чтоб была!

Top of the Mornin

Заголовок странный. Я думал, будет "Российские спецназ тренируется для захвата Великобритании, с ними лично Путин".

William

Ну и как прикажете защищать нашу страну с новым поколением неженок и нытиков? У них на уме одни микроагрессии и политкорректность, и они даже не могут решить, в какой туалет им ходить.

Five Trick Pony

А можно отправить наших малолетних преступников на перевоспитание в Россию? Этакий выйдет аутсорсинг.


Даррен Бойл (Darren Boyle)

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
26.06.2019
Коалиция за упокой
01.11.2017
СМИ назвали возможного кандидата на должность постпреда России при НАТО
27.07.2017
Разворот Турции на восток можно остановить (Financial Times)
19.10.2016
Европа решила ударить по Асаду
10.10.2016
Жужжащая небесная рать
30.07.2014
До сих пор «в клещах»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 04:23
  • 3
Теперь российские танкисты будут воевать с кондиционером
  • 02.10 02:05
  • 1
Baijiahao (Китай): как Россия может противостоять американским авианосцам? "Способ у нас есть!" — заявил министр обороны
  • 02.10 01:23
  • 5
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 02.10 00:35
  • 9
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 01.10 22:18
  • 2
В орбите чужих геополитических интересов
  • 01.10 22:09
  • 2
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
  • 01.10 20:40
  • 4
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео
  • 01.10 20:31
  • 3
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 20:25
  • 2
Идут сокращения сотрудников завода "Прогресс" холдинга "Вертолеты России"
  • 01.10 19:52
  • 105
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 01.10 19:42
  • 4
Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году
  • 01.10 19:26
  • 9
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 19:09
  • 4
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 18:15
  • 1
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
  • 01.10 17:54
  • 1
Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?