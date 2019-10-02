Turkish Aerospace проводит испытания УТС "Хуркус" в Боливии

ЦАМТО, 1 октября. Компания Turkish Aerospace (TA) приступила к испытаниям своего учебно-тренировочного самолета "Хуркус" (Hurkus) в жарких и высокогорных условиях на территории Боливии.

По информации Jane's Defence Weekly, один самолет был доставлен в Боливию на борту самолета A-400M ВВС Турции. Испытания, которые планируется провести в Кочабамбе, Тарихе, Санта-Крузе и Ла-Пасе, также имеют целью привлечь интерес ВВС Боливии к учебно-тренировочным и легким ударным самолетам турецкого производства. Ожидается, что самолет пробудет в Боливии две недели.

По данным Jane's, в Турции жандармерия недавно приобрела шесть самолетов "Хуркус-C" в ударной версии для контроля границ, а сухопутные войска заключили контракт на поставку 12 самолетов этой модификации с опционом еще на 12 ед. ВВС Турции получат 15 самолетов "Хуркус-B" в рамках контракта содержащего опцион еще на 40 самолетов.

В случае приобретения "Хуркус", Боливия станет его первым зарубежным заказчиком, опередив другие проявившие интерес страны, включая Азербайджан. Решение о приобретении может быть объявлено 12 октября в день празднования 95-летия образования ВВС Боливии.

Предполагается, что основным конкурентом "Хуркус-C" на рынке турбовинтовых учебно-боевых самолетов является EMB-314 "Супер Тукано" бразильской компании Embraer.