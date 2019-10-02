Polityka (Польша) Россия представляет опасность, а Германия играет ключевую роль

Главной проблемой для США, да и для НАТО становится Китай, считает экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес. В качестве инструмента воздействия Пекин использует инвестиции, а Россия — это экзистенциальная угроза, говорит он и рассказывает, как НАТО планирует справляться с этими вызовами.

Интервью с бывшим командующим сухопутными силами США в Европе Беном Ходжесом (Ben Hodges).

Polityka: Форум "Центра анализа европейской политики" (CEPA) - это очередная международная трансатлантическая конференция, на которой отчетливо чувствуется, что главной проблемой для американцев становится Китай. Для НАТО тоже?

Бен Ходжес: Разумеется, да, во многих отношениях. В первую очередь на слуху китайские инвестиции в инфраструктуру в разных точках мира в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Китайцы инвестируют и предлагают другим странам огромные деньги. В итоге им, например, удалось получить контрольные пакеты акций крупнейших европейских портов, что вызывает тревогу, поскольку Пекин использует это в качестве инструмента воздействия. Мне бы не хотелось нагнетать страхи, но, на мой взгляд, в случае кризиса то, что китайцы контролируют европейские порты, может стать проблемой.

- Речь идет в том числе о портах, которые планируется задействовать в масштабных учениях "Защитник-2020", которые станут самой крупной за последние десятилетия акцией по переброске сил из США в Европу.

- Да, я имею в виду эти учения, но также и настоящий кризис. Благодаря крупным инвестициям Китай обретает влияние на другие страны, в том числе на членов Европейского союза, меняя, в частности, их подход к китайской политике в отношении уйгурского меньшинства. Это вызывает у меня серьезные опасения.

- Какую роль во всем этом играет НАТО? Как Альянс может ответить на китайскую экспансию?

- Реагировать можно несколькими способами. Прежде всего следует помнить, что это система коллективной безопасности, а большинство стран Альянса входят в ЕС. Следовательно, тревогу должно вызывать все то, что разрушает единство союза или ослабляет его, как, например, зависимость от оборудования для сетей мобильной связи пятого поколения компании "Хуавей". НАТО нельзя пользоваться такими сетями, иначе все секретные данные окажутся в распоряжении китайского коммунистического руководства.

- Однако китайские микрочипы уже всюду, даже в американской оборонной технике.

- Да, и поэтому мы должны развертывать системы нового поколения, снижая зависимость от них, создавать защищающие нас "файерволы".

- Мы разговариваем с вами во время конференции "Центра анализа европейской политики", в день, когда в Нью-Йорке президенты Польши и США подписывают очередное заявление, в котором говорится, где конкретно на польской территории появятся дополнительные американские силы. Этот процесс начался, когда Вы занимали пост командующего сухопутными силами США в Европе. Как далеко, на Ваш взгляд, он продвинулся?

- Польша, несомненно, стала отличным союзником. Я имею в виду ваши собственные инвестиции в оборонной сфере, уровень вооруженных сил, благодаря которым польские военные находятся в самых разных точках, а также упорный труд начальника польского Генерального штаба генерала Раймунда Анджейчака (Rajmund Andrzejczak), занимающегося модернизацией техники, оборудования и в первую очередь мышления. Его усилия направлены на то, чтобы молодые командующие брали на себя инициативу, умели идти на риск, были креативными и современными. Это тоже важные качества для хорошего союзника.

Большое значение имеют польские инвестиции в транспортную инфраструктуру: когда разразится кризис или вспыхнет конфликт, нам придется на первом этапе быстро перебрасывать силы через польскую территорию, а потом налаживать снабжение и поступление подкрепления. Такая сеть очень важна как с точки зрения сдерживания, так и в контексте поддержки сил, вовлеченных в продолжительные боевые действия.

Что касается американского военного присутствия, то лично я хотел бы видеть подразделения США на пространстве от Эстонии до Болгарии. Важнее всего не то, называем ли мы их присутствие постоянным, а обладают ли эти силы соответствующим потенциалом, необходимым для эффективного сдерживания. Я имею в виду логистику, противовоздушную оборону, разведку, всю инфраструктуру, которую невозможно создать в один момент. Мне бы хотелось, чтобы упор делался на этом.

- Мы наблюдаем очень интересный процесс. США наращивают присутствие своих сил не только в Польше, но и в Германии: там создают новые подразделения, занимающиеся логистикой и противовоздушной обороной, восстанавливают артиллерийскую бригаду. Вы называли Германию "стартовой площадкой" для каждой оборонительной операции в нашем регионе.

- В годы холодной войны, когда Германия находилась на первой линии, все, что располагалось за ней (Франция, страны Бенилюкса), мы называли транспортной, логистической зоной в тылу театра военных действий. Сейчас линия фронта сместилась: она проходит не в центре Германии, а восточнее Польши, начинаясь у наших балтийских союзников и заканчиваясь в Румынии. Так что именно немецкая территория стала зоной для переброски крупной техники, которая не может находиться слишком близко от фронта, и размещения прибывающих сил подкрепления.

Это ключевая роль, каждый профессиональный военный или стратег знает, что без налаженной системы логистики вне зависимости от количества сил он проиграет. Я надеюсь, что мы будем оценивать Германию не только через призму размера бундесвера. Польше, Литве, Соединенным Штатам, Великобритании - нам всем нужна Германия, которая обеспечит эту инфраструктуру. Однако уровень боеготовности немецких вооруженных сил нужно повысить. Немцы должны взять на себя больше ответственности в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, защиты европейских граждан и инфраструктуры. Нам продолжает мешать отсутствие доверия между отдельными странами. Я понимаю, что свою роль играет здесь также история, но нам следует поработать над тем, чтобы в соответствующий момент поляки твердо знали: американцы, немцы, голландцы, норвежцы, французы, испанцы, португальцы и так далее придут им на помощь.

- Вы призывали повысить потенциал Сухопутных войск США в Европе, говоря о том, что им нужна дополнительная огневая мощь, ракетная артиллерия, системы противовоздушной обороны малой дальности. Претворяются ли в жизнь Ваши пожелания?

- Я очень доволен теми решениями, которые принимались в последние годы. Все основные приоритеты (появление высокоточных ракетных артиллерийских систем дальнего радиуса действия, новых логистических и саперных подразделений и дополнительных подразделений ПВО) реализуются, что меня очень радует. Еще больше меня радует то, что это, по сути, приоритеты всех сухопутных сил США. То есть "большая армия" решила, что угрозы, конечно, есть во всем мире, но в первую очередь следует заняться угрозой экзистенциального плана, которая исходит от России.

Марек Щверчиньский (Marek wierczyski)