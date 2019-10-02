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02.10.2019
Военное обозрение

В США: Отправка новых систем ПВО Эр-Рияду может оказаться бессмысленной

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В свете атаки саудовских нефтяных объектов дронами и крылатыми ракетами, США направляют Эр-Рияду помощь в виде новых систем ПВО и обслуживающего персонала. Однако ряд американских военных экспертов уверен в том, что численное наращивание группировки не исправит системных недостатков и усилия американского правительства могут оказаться тщетны.

Источник изображения: topwar.ru

Американский портал Breaking Defense, публикующий заметки на военную тематику, разместил статью, в которой высказал сомнение в эффективности поставок дополнительных систем ПВО Саудовской Аравии: предполагается, что после недавних атак, осуществленных 14 сентября, на Ближний Восток отправятся батарея зенитных ракетных установок Patriot, 200 военнослужащих и четыре всеракурсных радара Sentinel.

Эксперты издания считают, что проблема заключается в том, что существующие системы США не предназначены для того, чтобы остановить низколетящие и относительно дешевые угрозы. А дополнительные поставки средств ПВО могут оказаться бессмысленными.

В своем заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман отметил, что отправка новых систем "увеличит воздушную и противоракетную оборону критически важной военной и гражданской инфраструктуры королевства".

Параллельно Вашингтон попытался привлечь союзников для усиления военной группировки в регионе в свете осложнения отношений с Ираном. В ходе своего выступления Хоффман также обозначил, что надеется, что и другие страны, выступившие против Ирана, внесут свой вклад в международные усилия по укреплению обороны Саудовской Аравии.

США также переведут еще две батареи Patriot вместе с мобильной системой ПРО (THAAD) в режим ожидания для быстрого передислокации и развертывания.

"Видеть", но не "бить"

Состоящие сейчас на вооружении Саудовской Аравии радары способны "смотреть" только в одном направлении. Радары Sentinel могут быть установлены на возвышении и "видеть" низколетящие угрозы, а также отслеживающие цели в диапазоне 360°.

Таким образом, новые радары, вероятно, смогут обнаруживать дроны и крылатые ракеты, подобные тем, с помощью которых и нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам Saudi Aramco. Однако радар не может выстрелить сам, а новые угрозы необходимо как-то сбивать. "Пэтриот", в частности, предназначен для стрельбы по высотным целям, таким как баллистические ракеты (например, ракеты типа "Скад") и реактивным самолетам, но не для защиты от БПЛА и других низколетящих объектов.

Тот факт, что США и Саудовская Аравия, которая потратила сотни миллиардов долларов на американское военное снаряжение, застигнуты врасплох ударом относительно простых и дешевых средств поражения, вызвал тревожные оценки среди экспертов по противоракетной обороне.

"Военное обозрение" уже сообщало о встревоженности Вашингтона неспособностью отразить нападение в "саудовском" стиле. По словам политического руководителя Пентагона Джона Руда, угрозы от такого оружия и тактики развивались быстрее, чем способность НАТО адаптировать системы ПРО и РЛС для обнаружения более мелких и быстро движущихся объектов.

Эксперты утверждают, что ВС США за последний год ускорили ряд проектов по противодействию угрозе, однако работа ещё далека от завершения.

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Страны
Иран
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Р-17
Проекты
NATO
БПЛА
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