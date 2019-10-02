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02.10.2019
Интерфакс-АВН

Москва и Минск не обсуждают вопрос о российской военной базе

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: Дмитрий ПесковФото с сайта Президента РФ

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва и Минск не ведут обсуждение вопроса о размещении российской военной базы в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент какого-либо обсуждения не ведется", - сказал он во вторник журналистам, комментируя слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея о том, что в размещении российской авиабазы в Белоруссии нет никакого смысла и что в настоящий момент этот вопрос не обсуждается.

"Между Россией и Белоруссией существует значительный объем союзнических обязательств, поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования, авиабазы - можно это как угодно называть", - заявил Песков.

25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" назвал нежелание Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу неприятным фактом.

"Это действительно неприятный эпизод", - сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул: "Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия - союзник России на все 100%, и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию".

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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